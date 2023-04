En microbikini amarillo Salma Hayek luce su escultural figura al salir del agua

Salma Hayek ha sorprendido a sus millones de fans con su más reciente publicación en Instagram: se trata de una colección de fotos en las que ella aparece muy sensual a bordo de un yate, luciendo su figura en un microbikini de color amarillo y hasta saliendo del agua, dejando ver que a sus 56 años tiene una figura espectacular. El mensaje que escribió junto a las imágenes fue: “Cada vez que necesito sentirme renovada, me meto al mar”. 🌊

Desliza para ver todas las fotos

La actriz mexicana no sólo nada en el mar por diversión, sino que fomenta entre sus fans el cuidado de los recursos naturales y el evitar la contaminación. En un reciente video ella aparece buceando y recogiendo basura en el fondo del océano: “Bajo el agua todos compartimos la basura. Compartamos todos la responsabilidad de un futuro con océanos limpios y la supervivencia de nuestro hermoso y vital coral”. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Salma se encuentra en plena forma física, y también lo dejó ver en un clip en el que demuestra su flexibilidad en el pasillo de un hotel, usando un traje con estampado muy colorido. El texto con el que acompañó las fotos fue: “Yo esperando la primavera, ¡gracias a Dios que ya está aquí!” View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Sigue leyendo: