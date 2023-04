Salma Hayek comparte una foto que muestra a Channing Tatum en ropa interior

Salma Hayek se hace buena amiga de los actores y actrices con quienes comparte créditos en diversas películas, y ahora recurrió a su cuenta de Instagram para felicitar a Channing Tatum por su cumpleaños número 43, compartiendo una foto que los muestra a los dos, pero él aparece en ropa interior.

La actriz mexicana no podía dejar de escribir junto a la imagen un comentario divertido, que en esta ocasión fue: “Aquellos de nosotros que no hacen ejercicio a diario, déjense la ropa puesta. Feliz cumpleaños Channing Tatum”. Ambos artistas se hicieron amigos al estelarizar la película “Magic Mike’s last dance”, dirigida por Steven Soderbergh y que se estrenó hace dos meses a nivel mundial.

Sin embargo, Salma no se queda atrás en cuanto a mantenerse en forma; hace dos días compartió en esa red social una serie de fotografías en las que aparece en un yate, sumergiéndose en el agua y usando un microbikini de color amarillo, demostrando que a sus 56 años tiene una escultural figura. Las imágenes han obtenido más de millón y medio de likes. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

