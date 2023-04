Salma Hayek publica imágenes de leones en Kenia y asusta al decir en Instagram que tiene uno en casa

La actriz Salma Hayek es una amante de los animales aún y si esto implica los más salvajes de ellos como lo son los leones. Fiel también a sus espíritu aventurero, la intérprete de Frida Kahlo se fue hasta el parque nacional Masai Mara en Kenia, África para fotografiar y ver de cerca esta belleza de la naturaleza.

En la misma página de uno de los resorts más lujosos del mundo, Ishara Mara en Kenia, en el que cada habitación fue diseñada basada específicamente en la vida salvaje de África, aparece Salma Hayek sosteniendo una cámara profesional con la que fotografió a una manada de leones. Sin embargo, sus fans se asustaron por lo que escribió en su cuenta de Instagram.

“Tengo debilidad por los felinos. Estar tan cerca de ellos me dan ganas de abrazarlos. Pero no soy tan estúpido como para invadir su espacio. Por suerte, tengo uno propio en casa“, dijo Hayek. Si se fijan, en la portada del video de los leones tiene a su pequeño gato en brazos. Claramente no se refería a tener un león en casa. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Salma Hayek amante de los animales

La actriz de Hollywood siempre comparte su amor por las mascotas y tal, como Frida Kahlo, tiene unas no tan comunes como un Búho. También tiene dos perros, tortugas y en algún momento se llegó a hablar hasta de un lobo. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Lo cierto es que Salma Hayek no lo ve como un lujo de colección sino de verdad es amante de los animales, del cuidado y preservación de los mismos. Parte de esto son las aves que también tiene en casa y que trata de mantener lo más libres posibles así eso implique que vuelen sobre ella.

Su esposo, el empresario francés François-Henri Pinault y su hija Valentina Paloma también han demostrado ser amantes de los animales y no ponen peros cuando de estar todos juntos en casa se trata. Por supuesto estaremos al pendiente de las demás fotografías que estará publicando la actriz de Hollywood como un hermoso árbol en medio de este safari en África.

“Hay algo que realmente me conmueve de un árbol que está solo”, fue el mensaje de Hayek en Instagram para mostrar la inmensidad e Kenya.

