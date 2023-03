Salma Hayek publicó foto haciendo gimnasia olímpica de niña en Instagram

La mexicana Salma Hayek celebró el Día Internacional de la Mujer, pero con una foto haciendo gimnasia olímpica. Recordemos que eso era lo que quería realmente ser de pequeña. Por eso lo recordó con una foto blanco y negro donde deja claro que, desde niña, goza de una gran flexibilidad.

“En este Día Internacional de la Mujer, desafiarnos a mirar hacia atrás y reflexionar sobre las mujeres que solíamos ser y las mujeres que somos hoy. Escoge una foto de ti cuando eras más joven, imprímela y pégala en el espejo del baño, cuéntale sobre lo lejos que ha llegado y lo orgullosa que debe sentirse de sí misma. Usemos este tiempo para animarnos y empoderarnos unas a las otras. #ChimeforChange #DiaInternacionalDeLaMujer”, escribió la actriz de Hollywood, llegó con un vestido de malla.

Pero además, la intérprete de Frida Khalo dejará una vez más el nombre de todos latinos en esta 95ta. entrega de los Premios Oscar 2023, que se llevarán a cabo desde el Dolby Theater en la ciudad de Los Ángeles. Junto a su amigo personal, Antonio Banderas presentarán algunas de las categorías. View this post on Instagram A post shared by The Academy (@theacademy)

El conductor de la ceremonia este año será Jimmy Kimmel, después de Chris Rock rechazara la propuesta. Esto por supuesto después de lo suscitado el año pasado con la bofetada que le metió su ex amigo Will Smith. A esta ceremonia también asistió Salma Hayek. Misma que no opinó mucho de la situación.

Hace poco la mexicana y mejor amiga de Penélope Cruz protagonizó varias portadas de importantes revistas como Glamour y GQ Hype Magazine, donde mostró peligrosos escotes. Esto como parte de la promoción de su película junto a Channing Tatum, Magic Mike’s Last Dance.

