Salma Hayek mostró peligrosos escotes en sesión de fotos para GQ Hype Magazine

La mexicana más consentida de Hollywood, Salma Hayek, ha dejado a muchos botando la baba al presumir una sesión de fotos para la revista GQ Hype Magazine de Inglaterra, en la quedaron a la vista sus más prominentes atributos con unos peligrosos escotes. Por supuesto, la cuenta de Instagram de la intérprete de Frida Kahlo fue centro de piropos.

Color crema y negro fueron los colores para los vestidos que escogió la editorial de GQ Hype Magazine para que una de las mujeres más bellas de Hollywood los mostrara en la sesión de fotos correspondiente a su próxima portada. Salma Hayek, muy consecuente con todo el trabajo que hace, las mostró desde su cuenta de Instagram causando furor con los escotes pronunciados que usó. View this post on Instagram A post shared by British GQ (@britishgq)

Días antes, Hayek se viralizó en las redes sociales al asistir a la boda de su amigo personal Marc Anthony. Ahí se dejó ver muy de cerca con la cuarta esposa del salsero, Nadia Ferreira. Se nota que, como buena latina, se gozó la fiesta la final y no dejó de bailar. 📸| Salma Hayek y Maluma bailando en la boda de Nadia Ferreira y Marc Anthony (28/01). pic.twitter.com/1uHxh9C83Q— Maluma Updates (@Maluma_Updates) January 30, 2023

Hace pocos días, Salma Hayek asistió al estreno de su película con Channing Tatum, Magic Mike’s Last Dance. Ahí llegó con un vestido de malla transparente que dejó a la vista casi todo incluyendo su ropa interior. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Y aunque siempre todos nos fijamos en el atuendo y escotes de la mexicana, en los pasados Golden Globes 2023 celebrados en la ciudad de Los Ángeles, no fue eso lo que llamó la atención de la prensa. Salma llegó a la alfombra roja comiendo pulparindo y mazapán como toda una buena mexicana. No cabe duda que, aunque sea ua de las personaidades más conodicas de la industria cinematográfica, su sencillez y hunildad aún se mantienen vigentes. View this post on Instagram A post shared by La Chismería (@lachismeriamx)

