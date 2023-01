Salma Hayek lo mostró casi todo con vestido de malla en la premiere de Magic Mike’s Last Dance

La reina de las alfombras rojas. Así se debería ser llamada Salma Hayek. Siempre luce espectacular y parece que los años no pasaran por ella. Tal es el caso del estreno de la película que protagoniza con Channing Tatum, Magic Mike’s Last Dance en la ciudad de Miami. Ahí llegó mostrándolo todo con una lencería negra.

Tanga bikini y sostén se podían ver a través de un vestido de malla que tenían detalles de flores rojas y hojas. Zapatos altos dorados, bolsa verde y una ponytail fue el espectacular atuendo con el que Salma Hayek llegó arrasando al estreno de Magic Mike’s Last Dance. Además posó al lado de su co-estrella Channing Tatum y los dejaron a muchos con la quijada den el suelo. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek (@salmahayekarchives)

En cuanto a su personaje en el film, Salma dijo: “Interpreto a una mujer fuerte. ¿Sabes cómo fue mi día yendo a la oficina? Simplemente me sentaba y miraba como a 12 hombres, semidesnudos, bailando y haciendo piruetas y además debía mandarles… Fue muy desafiante físicamente”, dijo la actriz mexicana más querida de Hollywood.

Salma Hayek en los Golden Globes comiendo Pulparindo

Hace pocas semanas la intérprete de Frida Kahlo estuvo en el estreno de . Ahí justo cuando entraba para posar a la prensa en la alfombra roja, se percató que tenía en la mano un Pulparindo y un Mazapán, golosinas típicas de México. Esto le valió los cientes de mensajes de orgullo y de cariño de sus paisanos. View this post on Instagram A post shared by La Chismería (@lachismeriamx)

Además que reitera lo que siempre Salma Hayek ha dicho: “Ser una mexicana de pura cepa”. No en vano siempre la vemos celebrando las tradiciones de su país como la rosca de reyes, el Día Mundial del Taco y hasta El Día De Muertos. No hay duda que la actriz de Hollywood tiene a México en la sangre y en el corazón. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

