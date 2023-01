Salma Hayek se defiende de críticas por el tema de la rosca de reyes

A pesar de que la actriz mexicana Salma Hayek compartió con sus seguidores cómo la tradición que lleva a cabo con su familia de partir la Rosca de Reyes, como es tradición cada 6 de enero, fue criticada en las redes sociales.

Hayek compartió una imagen de su hija, simulando una mordida a una rosca de Reyes y explicó a sus seguidores en qué consiste dicha tradición. La polémica se dio cuando la actriz oriunda de Veracruz, México, al decir que el muñeco de la rosca se trata del niño Jesús.

“Como todos los años, Valentina (su hija), siempre lista para la rosca de Reyes y de siempre se saca el muñeco”, dijo. El que se haya referido al niño Jesús que contiene el pan con la palabra “muñeco” molestó a algunos de sus seguidores, quienes les hicieron ver su inconformidad por el término.

Por ello, algunos comentarios le hicieron ver que siendo mexicana, debería saber cuál es el significado de la rosca y no llamarle “muñeco” al niño Jesús. Lo sucedido repercutió que la famosa, rectificara su posición y dio una explicación del porqué se expresó de esta manera.

“Cuando digo el muñeco me refiero al muñeco representativo del niño Jesús, por qué si pongo el niño Jesús no falta quién me diga que el niño Jesús es sagrado y que ese es un muñeco de plástico y también tienen razón”.

Luego de la explicación, la polémica paró, algo que, sin duda, se podría interpretar como una anécdota de redes sociales, que supo manejar la protagonista de ‘Frida’, quien tiene una recurrente participación en redes sociales donde comparte muchas de sus actividades artísticas y personales.

