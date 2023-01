Salma Hayek exhibe su belleza al natural en su primera foto del 2023

Salma Hayek sigue demostrando que es una de las mujeres más bellas de la pantalla grande, pero también dentro de las redes sociales, así lo confirmaron millones de seguidores con quienes compartió una fotografía con la que dejó ver que a sus 56 años luce más espectacular que nunca y sin una sola de maquillaje.

Cada vez son más las famosas que se muestran al natural ante sus seguidores de redes sociales, pero una de las que siempre ha estado a favor de este tipo de publicaciones es Salma Hayek y qué mejor manera de iniciar el año que compartir una postal en la que expuso su belleza completamente al natural.

Y es que, la talentosa actriz originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, recurrió una vez más a su cuenta oficial de Instagram para compartir una postal con la que enamoró una vez más a sus 22.2 millones de seguidores, ante quienes apareció presumiendo su rostro completamente al natural sin una sola gota de maquillaje durante el primer día de este 2023.

“Buenos días 2023. Feliz año a todos ustedes que me compartieron su cariño me hicieron sentir apreciada y michas veces me hicieron reír. Siempre aprendo mucho de ustedes y espero esta nueva aventura les traiga muchas bendiciones. Mil Gracias a todos mis seguidores de habla hispana”, fue el mensaje que compartió la famosa.

En esta ocasión, la estrella de Hollywood posó en pijama tranquilamente mientras sostiene una taza y con una ventana a sus espaldas en la que se aprecia que está rodeada de la naturaleza, provocando que en unas cuantas horas lograra superar los 330 reacciones en forma de corazón señal de aprobación.

“Hermosa”, “Hermosa y única con esa belleza natural”, “Desde Coatza los mejores deseos para una mujer de éxito”, “Eres una mujer muy admirable en todos los ambientes”, “Eres tan linda al natural”, “Las más hermosas mexicana”, escribieron algunos usuarios.

Al parecer la estrella de cintas como “House of Gucci” y “Eternals”, no se cansa de presumir su belleza completamente al natural, pues días antes también apareció junto a su hija Valentina Paloma en una postal que acompañó con la frase: “buscando nieve”, en la que también lució un rostro libre de maquillaje.

