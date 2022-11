Salma Hayek posa muy sensual y presume sus atributos al usar un largo vestido con brillos

De vez en cuando Salma Hayek sorprende a sus seguidores en Instagram con fotografías en las que deja ver que a sus 56 años cuenta con una figura escultural. Ahora lo hizo al usar un vestido lleno de brillos cuyo escote hizo que luciera al máximo sus atributos; el mensaje que escribió junto a las imágenes fue: “Gracias @alessandro_michele por mi hermoso vestido y guantes. Una obra de arte muy apropiada para Gala Gucci LACMA Art + Film”.

La actriz mexicana también posó muy sensual -y con poco maquilljaje en su rostro- mientras visitaba una tienda de ropa y accesorios. Optó por un total look negro de holgados joggers y un ajustado top semitransparente; no podían faltas sus gafas oscuras, que se puso para una de las fotos que publicó. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Hace algunos días Salma compartió una foto que la muestra con el actor Channing Tatum; se trata de una escena de la cinta “Magic Mike’s last dance”, la tercera en la saga que comenzó en 2012 y en la que ella lleva uno de los roles coestelares. “Una probadita de lo que saldrá en cines el fin de semana de San Valentín. No vas a querer perdértelo”. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

