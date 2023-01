Salma Hayek llegó comiendo un Pulparindo a los Golden Globes 2023

La mexicana Salma Hayek siempre ha dicho que es una mera mera mexicana. Con su increíble fama en Hollywood, muchos pudiesen pensar que podría haber dejado un tanto de lado sus raíces. Pero su patriotismo y amor por “sus cosas” quedó comprobado en la reciente entrega de los Golden Globes 2023, donde la intérprete de Frida Kahlo llegó comiendo un Pulparindo a la alfombra roja.

A pesar que su vestido Gucci entre brillos y transparencias dejaban a la vista su increíble figura sumado acostumbrado escote, esta vez translúcido, que siempre es muy bien halagado, lo que se llevó todos los comentarios de la prensa, presentes y fanáticos fue un Pulparindo y un mazapán que llevaba Salma Hayek en la mano al llegar a la alfombra roja de los Golden Globes 2022. View this post on Instagram A post shared by 𝔞𝔪𝔬𝔯 𝔡𝔢 𝔠𝔥𝔦𝔠𝔞𝔫𝔬 (@amordechicano)

Sin miedo al qué dirán y con la espontaneidad que la caracteriza, Salma Hayek dejó claro que sus gustos por las golosinas mexicanas siguen intactos y que, si de antojos se trata, pues México siempre es su primera opción. Ya varias veces la hemos visto preparando margaritas, tamales, rosca de reyes y hasta comiendo tacos como cualquier “ciudadano de a pie”. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Por supuesto, nosotros sí empoderamos su escote y su inigualable belleza. Así que les dejamos unas fotos de lo hermosa que lució la actriz mexicana. View this post on Instagram A post shared by Mary Phillips (@maryphillips)

Qué es el Pulparindo

Es una golosina que está hecha a base de tamarindo (fruta) y que contiene azúcar, chile y sal. También tiene una versión extra picante para los más osados. Su envoltorio ha sido el mismo por años, desde que el dulce se popularizó en México: amarillo un tamarindo animado. View this post on Instagram A post shared by Pamela (@pam3la777)

México a la cabeza

Pero Salma Hayek no fue la única mexicana que dio de qué hablar anoche en los Golden Globes 2023. Guillermo del Toro puso el nombre de México en alto. ¡Sí, otra vez! Su film Pinocchio (Pinocho) ganó como Mejor Película de Animación y se perfila como un posible ganador en el mismo renglón los próximos Premios Oscar 2023. View this post on Instagram A post shared by NBC Entertainment (@nbc)

Sigue leyendo:

Salma Hayek mostró bubis en vestido rojo y la comparan con Cazzu la novia de Nodal

Salma Hayek se desata y bate la melena junto a Nadia Ferreira en el concierto de Marc Anthony

Salma Hayek hace arder el Instagram al felicitar a Penélope Cruz con una foto donde se le encarama