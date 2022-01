Lady Gaga confesó que fue su idea besar a Salma Hayek en “House of Gucci”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La cantante Lady Gaga fue invitada de lujo en el famoso Late Night Show de Jimmy Kimmel, en el programa habló de sus ardientes escenas sexuales con la mexicana Salma Hayek en la película “House of Gucci”. Muchas de ellas no salieron al final pues el propio director, Ridley Scott, las descartó. Pero la idea de besar a Salma Hayek fue suya y así lo confesó Lady Gaga.

La cantante y actriz Lady Gaga contó cómo Patrizia Reggiani, personaje que interpreta en la película, tuvo una estrecha relación sexual con su vidente Giuseppina Auriemm, interpretada por la mexicana Salma Hayek. El director de la película “House of Gucci” les permitió tener esa escena íntima justo después que se enteran que el esposo de Lady Gaga en el filme, Maurizio Gucci, fue asesinado por un sicario que ella misma contrató.

“Dije: -Vale, estaba pensando que, después de que Maurizio pase a mejor vida y recibas la llamada en la que te digo que está muerto, podría acercarme a ti y besarte-. Y Salma se quedó alucinada y me contestó: -¿¡¡Qué!!?-. Y al final nos enrollamos, me enrollé con Salma Hayek. Me siento como el niño irritante del colegio que no para de jactarse de que ha estado con la chica popular de su clase, pero que no tiene pruebas de ello”, dijo riendo Lady Gaga a Jimmy Kimmel sobre su escena sexual con Salma Hayek.

De inmediato, Salma Hayek habló después de Lady Gaga y confirmó que no se trata de una broma de la cantante y que le encantaría que esa escena alguna vez sea vista.

