¡Orgullo Mexicano! Salma Hayek develó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Después de tres décadas de mudarse a Los Ángeles para probar una carrera actoral en Estados Unidos, Salma Hayek cosechó el resultado de años de resiliencia, persistencia y trabajo develando su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood la noche del pasado 19 de noviembre.

En un emotivo discurso, la actriz y productora de 55 años recordó que en 1991, cuando unos amigos la visitaron en la ciudad y le pidieron que los llevar a conocer Hollywood Boulevard, un hombre de la calle intentó herirla con un cuchillo.

La terrorífica historia, dijo, le dejó una enseñanza: como latina, no era bienvenida, y si quería quedarse y triunfar en un país ajeno debería luchar contra todo y contra todos.

“Cuando llegué a casa esa noche, pensé: ¿Qué hago aquí? Nadie me quiere. Casi me matan. Recuerdo haber ido al cine alguna otra vez y que alguien pateó mi butaca: ‘Mexicana, no te sientes enfrente de mí, regrésate a tu país‘, me dijo. Recuerdo también estar en la fila del café y que alguien me sujetara el brazo y me moviera. ‘No estaré detrás de una mexicana’. Me acuerdo que alguien en un estudio de cine me dijo una vez: ‘¿Por qué no vuelves a México y haces telenovelas? No hallarás trabajo aquí’“, relató la nominada al Óscar.

Hayek no sólo es la mexicana más universal del mundo del cine, sino que lo logró rompiendo barreras para los latinos, primero, y después, el cliché de que a las actrices maduras no las llaman más para trabajar.

Tan sólo este año, la veracruzana estrenó la comedia “Bliss” (Felicidad), con Owen Wilson; “Duro de Cuidar 2”, con Samuel L. Jackson, y “Eternals”, donde debutó como superheroína de Marvel.

El próximo jueves será el lanzamiento de su cuarto título, “La Casa Gucci”, con un reparto de envidia: Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto….

“Jamás me tomé a pecho una palabra desalentadora, y me dieron 100 frases de ellas. Les diría a todos ustedes: encuentren algo que amen. Yo me quedé por el amor que le tengo al cine. Si piensan que no son buenos en eso que aman, como yo pensé, conviértanse en buenos en ello. No tiene que ser el cine, sean los mejores en lo que hagan“, le dijo a sus admiradores allí reunidos.

En la velada, Hayek estuvo acompañada por su marido, el magnate Francois-Henri Pinault, su hija, Valentina Paloma, así como el actor Kumail Nanjiani y Victoria Alonso, presidenta ejecutiva de producción de Marvel Studios.

Como oradores invitados, subieron al estrado el astro de la comedia Adam Sandler y la cineasta ganadora del Óscar Chloé Zhao, muestra del amplio registro que ha tenido la mexicana en la llamada Meca del Cine.

“El poder de las mujeres en muchas culturas está asociado con la luna, así que era natural que Salma Hayek recibiera su estrella en la noche del más largo y poderoso eclipse lunar en 580 años“, dijo la realizadora de Eternals, en referencia al evento celeste de ayer.

Sandler, con quien Hayek realizó las dos entregas de la saga de comedia “Son como Niños” (2010 y 2013), la calificó como una de las mejores de su generación y una de sus amigas del medio más entrañables.

“Ella actúa mejor que todos nosotros, se viste mejore que todos nosotros, habla más idiomas que todos nosotros. ¡Incluso tiene un búho como mascota!“, bromeó sobre su faceta como rescatista de animales.

Ubicada enfrente de las taquillas del famoso Teatro Chino de Hollywood Boulevard, la estrella de Hayek es la número 2 mil 709 del paseo.

También te puede interesar:

–Salma Hayek presume foto junto a Jason Momoa en premier de “House of Gucci”

–Salma Hayek revela cómo fue trabajar con Lady Gaga en la cinta “House of Gucci”

–Así es por dentro la terrorífica mansión embrujada de Salma Hayek en Londres