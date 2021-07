‘House of Gucci’: Así luce Lady Gaga, Jared Leto y Adam Driver

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Lady Gaga, Jared Leto y Adam Driver han acaparado las redes sociales luego de que se revelara el poster y trailer oficial del esperado filme ‘House of Gucci‘.

Los actores han sido vistos por primera vez con sus caracterizaciones finales que han dado mucho de qué hablar es especial la del galardonado ganador del Oscar Jared Leto quien luce irreconocible, el estaría interpretando al personaje de ‘Paolo Gucci’.

Esta no es la primera vez que el actor transforma completamente su imagen para dar vida a un personaje, anteriormente lo ha hecho para dar vida al ‘Joker‘ en la película ‘Suicide Squad‘.

Los fans del tambien cantante han quedado impactados por su transformación pues no habían podido verle con el maquillaje y prostéticos, y han quedado bastante impresionados.

La cantante Lady Gaga dará vida a ‘Patrizia Reggiani‘ quien fue encarcelada en 1998 por contratar a un sicario para matar a su esposo Maurizio Gucci, nieto del reconocido diseñador de moda italiano Guccio Gucci.

Con esta actuación ya la crítica especula si la intérprete de “Million Reasons” y “Shallow” pudiera llevarse su segundo Oscar.

Y Adam Driver a quien recordamos por su interpretación de ‘Kylo Ren‘ en la saga de Star Wars quien en esta ocasión personificará a ‘Maurizio Gucci‘ por lo que la cinta se centrará en contar la historia de su asesinato en 1995, cuando tenía 46 años, y era el jefe de la marca italiana.

El filme está basado en el libro “The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed“, escrito por Sara Gay Forden y será dirigido por Ridley Scott a quien recordamos por su trabajo en “Gladiator” y “The Martian“, se espera su estreno en cines el 24 de noviembre.