Salma Hayek enciende el Instagram en bata de baño

La actriz y productora mexicana Salma Hayek no para de sorprender en cada una de sus apariciones públicas. Esta vez hizo arder en llamas y en piropos la sección de comentarios de su cuenta de Instagram al aparecer muy sexy vistiendo sólo una bata de baño.

Salma Hayek está mejor que nunca. La actriz de Hollywood ha deslumbrado a sus seguidores en cada una de sus últimas apariciones en público. Primero fue su vestido Gucci con un transparencias y un escote pronunciado. Hoy se dejó ver el Instagram muy maquillada y hasta con una extensión de cabello en pony tale pero vistiendo sólo una bata de baño lo que supuso todo un alboroto.

Celebridades y seguidores no tardaron en comentar la publicación asegurando que Salma Hayek luce cada día más bella. Tal fue el caso de Thalia y Zuleyka Rivera entre otros, quienes también se sumaron a piropear a la actriz mexicana.

Salma Hayek ama el Pulparindo

Hace apenas unos días, la intérprete de Frida Kahlo apareció radiante en la alfombra roja de los Golden Globes 2023 y no solo resaltó por su estilismo y traje de la firma Gucci, sino porque llegó con un Pulparindo y un Mazapán mexicanos a la alfombra roja.

Lo que no es un secreto para nadie es que Salma Hayek siempre luce los atributos que le dio la naturaleza sin ningún complejo deslumbrando en cualquier tipo de escenario. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Esto sin mencionar que se mantienen a la vanguardia de las tendencias de la moda. Recientemente fue comparada con la cantante argentina Cazzu, la novia de Christian Nodal por coincidir en colores y estilismo en unas galas de premios a finales del año pasado. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) View this post on Instagram A post shared by Christian Nodal 🌵🇲🇽🎤 (@_.nodal._)

La vinculación con el mundo de la alta moda también es por su esposo François-Henri Pinault, quien es el CEO de Kering. Grupo que se encarga de llevar a grandes marcas como Gucci, Yves Saint-Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Boucheron, Alexander McQueen and Stella McCartney entre muchas más. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Sigue leyendo:

Salma Hayek hace arder el Instagram al felicitar a Penélope Cruz con una foto donde se le encarama

Salma Hayek se desata y bate la melena junto a Nadia Ferreira en el concierto de Marc Anthony

Salma Hayek y su hija Valentina Paloma lucieron espectaculares en la sesión de fotos para Vogue México

Salma Hayek pasó de vivir en una casa que hoy está en ruinas a millonaria mansión en Bel Air

Salma Hayek y su hija Valentina Paloma reaparecen juntas en divertido video hablando solo en español