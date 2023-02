Premios Óscar: Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Ricardo Darín y Santiago Mitre en el almuerzo de los nominados

BEVERLY HILLS, CA – “And last but no least, Guillermo del Toro, Animated Feature Film, Guillermo del Toro’s Pinocchio”.

Con esa frase terminó la llamada al escenario de los 182 nominados presentes en el tradicional almuerzo de los nominados a los Premios Óscar.

El nombre del cineasta mexicano fue el más repetido de la lista. No porque tuviera varias nominaciones, sino porque también se escuchó cuando llamaron a los otros productores de su cinta de animación -Mark Gustafson, Gary Ungar y Alex Bulkley-. Es lo que tiene poner tu nombre en el título de tu película: “Pinocho de Guillermo del Toro”.

Guillermo del Toro y Tom Cruise se saludan antes del almuerzo de los nominados a los Oscars. / Foto: Valerie Macon, AFP via Getty Images.

Antes, los nominados en las 23 categorías de los Oscars fueron subiendo y agrupándose en un escenario de varias alturas y posar para la tradicional foto de familia. Entre ellos caras tan conocidas como Steven Spielberg, nominado por “The Fabelmans”; Cate Blanchett, que aspira a otro premio a Mejor Actriz por “Tár”; Colin Farrell y Brendan Fraser, candidatos a Mejor Actor por “The Banshees of Inisherin” y “The Whale” respectivamente; o Angela Bassett y Jamie Lee Curtis nominadas a Mejor Actriz de Reparto por “Black Panther: Wakanda Forever” y “Everything Everywhere All at Once”.

Fue precisamente este último film que acapara 10 nominaciones el que se llevó algunos de los aplausos más sonoros de la tarde. Como cuando se llamó a su actriz principal Michelle Yeoh o a su director Daniel Kwan.

Pero el más buscado en la sala de ceremonias fue Tom Cruise, nominado como productor por “Top Gun: Maverick”. El popular actor fue de los primeros en llegar al Beverly Hilton, puntual a las 11:30 am, y durante el cocktail de 90 minutos que precedió al almuerzo no paró de saludar y hacerse fotos con todo aquel que se le acercara.

Otro que fue muy buscado y regaló sonrisas fue el joven Austin Butler, nominado por su interpretación de Elvis en el film de Baz Luhrmann. Una estrella de Hollywood en ciernes.

Austin Butler y Tom Cruise durante el cocktail. / Foto: Valerie Macon, AFP via Getty Images.

Además de Del Toro, el cine latinoamericano estuvo representado por Santiago Mitre y Ricardo Darín, director y protagonista de “Argentina 1985”, nominada al siempre complicadísimo premio Óscar a Mejor Película Internacional.

Para los dos argentinos era la primera vez en este evento. Pero no así para el mexicano Alfonso Cuarón, que en cuatro años anteriores había recibido múltiples nominaciones. El próximo 12 de marzo sabremos si Cuarón gana su sexto Óscar, esta vez a Mejor Cortometraje por “Le Pupille”.

La gran ausente de la tarde fue la cubana Ana de Armas, que aspira a Mejor Actriz por su interpretación de Marilyn Monroe en la polémica “Blonde”.

Ricardo Darín (izq.) y Santiago Mitre a la llega al Almuerzo de los Nominados. / Foto: A.M.P.A.S.

Los primeros Óscar “post Will Smith” tendrán su propia temática

“Lo que ocurrió el año pasado fue inaceptable. Y la respuesta de la Academia no fue la correcta”, comentó Janet Yang, presidenta de la Academia del Cine, al inicio de evento.

Yang prometió que trabajaría para evitar situaciones similares y para destacar “el respeto y amor que sentimos por nuestros colega”.

La presidenta de la Academia anunció que la gala de los Premios Óscar de este año tendrá una temática: “la unidad y la naturaleza colaborativa del cine”.

Yang, que recordó varias veces a los nominados “la regla de los 45 segundos” -el tiempo que tienen para su discurso de agradecimiento los ganadores-, se llevó otro sonoro aplauso cuando comentó que todos los premios se entregarán en vivo durante la ceremonia principal. La Academia fue criticada el año pasado cuando entregó una hora antes, fuera de la retransmisión de televisión, varios premios “ténicos”.

El tradicional almuerzo de los nominados volvió a celebrarse en el salón principal del hotel Beverly Hilton -el mismo en el que tiene lugar la gala de los Globos de Oro-, tras cuatro años en los que se celebró en el Dolby Ballroom, en el hotel Fairmont o no se celebró por la pandemia. El Beverly Hilton acoge ese evento desde hace varias décadas.