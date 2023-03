Salma Hayek visita Jordania y presume foto sin una gota de maquillaje en Instagram

Una vez más la hermosa mexicana, Salma Hayek, mostró uno de sus grandes viajes y esta vez sin una gota de maquillaje desde Jordania. Por supuesto presumió no solo su espectacular belleza natural sino también a su fotógrafo, su esposo François Henri Pinault. La panorámica la publicó en Instagram.

Salma Hayek hace este viaje después de asistir a los Premios Oscar 2023 la semana pasada desde el Dolby Theater en Hollywood. Ahí llegó con su preciosa hija Valentina Paloma, quien usó un vestido que también vistió en el pasado la actriz e intérprete de Frida Kahlo. El hecho es que después de su estancia en Los Ángeles se fue a Jordania. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

No se sabe a ciencia cierta qué hace ahí. La que sí se supo que también está es Oprah Winfrey. Ella fue con Gayle King y ha compartido varias fotos turísticas del país en Instagram. Pero no se sabe si este viaje es coincidencial al de Salma Hayek. View this post on Instagram A post shared by Oprah (@oprah)

Volviendo a su presencia en los Premios Oscar, Salma Hayek viralizó un video en el que se veía con su vestido abierto en la espalda y comiendo pollo: “Feliz de mantener el glamour, pero lo primero es lo primero”. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Esto sin mencionar que también publicó otra en la que dejó todos sin palabras. Se trataba de una foto blanco y negro en la que se ve presumiendo su flexibilidad a los 6 años. Estaba haciendo gimnasia olímpica. Ya en varias entrevistas, Hayek ha dicho que a esa edad, ese era su sueño. No hay duda que es una actriz con mucha versatilidad y ocurrencia y un gran ejemplo de la mujer hispana. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

