En bata blanca Salma Hayek mueve sensualmente su cuerpo a ritmo de salsa

Salma Hayek ha dejado ver en su más reciente publicación de Instagram que lleva el ritmo en la sangre. La actriz mexicana publicó un video en el que aparece usando tan sólo una bata blanca y se pone de pie para bailar muy animada un tema de salsa. Todo fue para celebrar que ya superó los 24 millones de seguidores en esa red social, y el mensaje que escribió junto al clip fue: “24 millones de seguidores, 24 millones de razones para sonreír 😄 Gracias a todos por acompañarme en esta aventura! ❤️🙏 No puedo contener mi emoción y agradecimiento💃 P.D. Feliz cumpleaños @samanthalopezs“ View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Salma no descuida su carrera como actriz, y también aprovechó para informar a sus fans que aparece en un episodio de la popular serie de televisión “Black mirror”, que se estrenará en Netflix en junio: “Muy emocionada de ser parte de la familia Black Mirror! No se pierdan mi episodio Joan is Awful, o cualquiera de los otros: – Loch Henry, Beyond the Sea, Mazey Day, y ‘Demon ‘79“. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Salma Hayek fue una de las muchas estrellas que acudieron hace algunas semanas a la Met Gala, y en su cuenta de Instagram compartió fotografías en las que muestra la preparación para lucir espectacular en ese evento. En esta ocasión estuvo acompañada de una de sus mejores amigas, la actriz española Penélope Cruz: “Mañana de la Met Gala: Algunas de nosotras tenemos que pasar por largas rutinas de belleza para estar presentables en la alfombra roja, y sin embargo otras simplemente se despiertan divinas”.

