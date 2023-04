Salma Hayek es una de las dos mexicanas que están entre las personas más influyentes de la revista TIME

Una vez más la revista TIME dio de qué hablar después de que diera su lista de las “100 personas más influyentes del 2023”. En la que destacó la actriz mexicana de Hollywood, Salma Hayek.

En esta ocasión, hay un selecto grupo de personajes latinos. Pero por desgracia sólo sobresalen dos mujeres representando a México.

La oriunda del estado de Veracruz, fue parte de la categoría de “Artistas” debido a que es una celebridad que es parte de la industria de Hollywood.

Y se recopilaron algunos testimonios, entre ellos el de su gran amiga Penélope Cruz, quien contó su primer encuentro con Salma.

Esto cuando apenas estaba buscando una oportunidad en la industria de Estados Unidos, como “estar con una hermana”, pues a pesar de que llevaba muy poco tiempo la recibió con una buena actitud.

“Salma es una gran observadora y siente todo profundamente. Es fuerte pero sensible, y puede leer muy bien a las personas. Eso es lo que la convierte en una gran actriz, su capacidad para ponerse en el lugar de otra persona, desde su gran interpretación de Frida Kahlo hasta su interpretación más reciente como Maxandra en Magic Mike’s Last Dance”

Dice parte de la descripción que hizo la protagonista de “Bandidas” y “Volver” para la revista TIME, en donde también aprovechó para describir la participación de Hayek en la industria de Hollywood como una “revolución”.

Esto abrió muchas puertas para las personalidades latinas que le siguieron. Asimismo, Cruz indicó que la actriz, de 56 años, todavía hará mucho en el mundo del espectáculo internacional.

En donde ha destacado por ser una de las mexicanas más reconocidas con películas como “Frida” por la que recibió una nominación al Oscar.

Ante esta distinción, Salma escribió en su cuenta de Instagram un agradecimiento por ser considerada en la lista de “las 100 personas más influyentes del 2023” y por supuesto, a su amiga Penélope Cruz.