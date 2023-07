Salma Hayek presume cuerpazo el Día Nacional del Bikini en Instagram

A los 56 años, la mexicana consentida de Hollywood, Salma Hayek, ha dejado con la quijada en el suelo a muchos al presumir el cuerpazo que tiene y celebrar el Día Nacional del Bikini desde su cuenta de Instagram con un mensaje que hacía ilusión a la fiesta. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Con un bikini de piezas pequeñas y estampado en el medio de una piscina, Salma Hayek transmitió su pensamiento: “Feliz #NationalBikiniDay! ¿Puedes creer que el bikini solo ha existido durante 77 años?! Esperemos que no los prohíban también #notathrowback”.

Salma Hayek. Foto: Amy Sussman/Getty Images)

Foto: Getty Images

Hace unos pocos días, Salma Hayek también daba un taco de ojo a sus fans a través de su cuenta de Instagram, pero esta vez desde la sauna donde presumió cuerpazo con dos pedacitos de toalla mínimos mientras sudaba Isa relajada, tal como mostró en instantánea.

Salma Hayek ama celebrar los días nacionales

Con conejo en su regazo y un perrito azulado, la intérprete de Frida Kahlo celebró también hace unos días el día nacional del conejo. Su tierna Imagen la acompañó con el siguiente mensaje:

“Mientras celebramos la Semana Mundial del Bienestar, no olvidemos que también es la Semana de Concienciación sobre el Conejo y pasar tiempo con los animales es muy sanador”, y antes de este, se dejó ver en medio de una sesión de healing mientras se arreglaba para un evento. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

“Todo es energía y una frecuencia vibratoria, eso te incluye a ti Quisiera compartir contigo la magia de @patosorioenergywork sonocurando esta #WorldWellbeingWeek”, mientas se veían por atrás instrumentos que emitían sonido. No cabe duda que a Salma Hayek le preocupa la salud mental, la mujer y los animales. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Salma Hayek ligada a las prendas de vestir como el bikini

El bikini se creó, como bien dijo la mexicana, en 1946. Lo creó un francés de nombre Louis Réard. Recordemos que François-Henri Pinault, esposo de Salma, es francés y también se dedica a la industria de las grandes firmas de diseño.

Foto: Mezcalent

François-Henri Pinault y Salma Hayek. Foto. Mezcalent.

Es el presidente y director ejecutivo de Kering y presidente de Groupe Artémis. Lleva firmas como: Gucci, Yves Saint-Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Boucheron, Alexander McQueen and Stella McCartney.

Durante años, Louis Réard luchó contra la iglesia y las normas del momento. Muchos consideraron la pieza de vestir un poco vulgar por el exceso de piel que mostraba para aquel entonces. Ya para 1951 se usó en el Miss Mundo: Le siguieron muchas famosas que lo usaron y, a pesar del escándalo que suponía vestir un bikini, lograron ganar terreno. Hoy en día es la pieza de prensa de vestir de playa más importante.

Para 1959 apareció en la portada de Playboy y en muchas revistas más. No solo se luchó por tener esta pieza en la sociedad, sino porque la mujer pudiese escoger libremente vestirla sin que nadie se lo prohibiese. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Sigue leyendo:

– Salma Hayek presumió escote en el Festival de Cannes usando vestido de Alexander McQueen

– En bata blanca Salma Hayek mueve sensualmente su cuerpo a ritmo de salsa

– Erika Montaño dice que Salma Hayek, Eva Longoria y Ana De Armas marcaron tendencias después del Oscar

– Salma Hayek publicó foto haciendo gimnasia olímpica de niña en Instagram