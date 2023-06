Usando minibikini de hilos Salma Hayek se deja ver descansando en un yate

A sus 56 años Salma Hayek tiene un cuerpo escultural, y lo dejó ver en una foto que compartió en Instagram y que ya supera los 362,000 likes; ella posó muy relajada a bordo de un yate, usando un minibikini de hilos que resaltó su bronceado. El mensaje con el que complementó su publicación fue: “A algunas personas no les gustan los días grises, pero yo creo que todos los días son una bendición. Adora tu semana, sin importar lo que traiga ❤️”. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

La bella actriz mexicana publica imágenes captadas en los lugares más insospechados, y así se dejo ver minutos después de despertarse, usando una bata blanca y luciendo su cabello ondulado. El texto que escribió fue: “Bendito sea Dios que es viernes!” View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

A lo largo de su carrera Salma siempre se ha mostrado como defensora de la ecología, y con motivo del Día Mundial de los Océanos compartió un video en el que aparece buceando y en el que no podía faltar su esposo Henri Pinault. Ella dio a sus fans tips de algunas actividades a favor de mantener el planeta: “Aquí hay tres maneras en que puedes marcar la diferencia hoy: 1. Di no a los plásticos de un solo uso 2. Disponer correctamente los residuos y reciclar 3. Participa en eventos comunitarios de limpieza. Juntos podemos hacer la diferencia 🌎”. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

