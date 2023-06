Salma Hayek, con un conejo en su regazo, celebra la Semana de Concienciación del Bienestar

Si alguien es fanática de los animales es hay Salma Hayek. Tiene de todo. Desde caballos hasta búhos. En esta oportunidad publicó a través de su cuenta de Instagram una foto con un conejo en su regazo y un pequeño perrito alrededor al lado. Esto, tal como hizo ayer, celebrando la semana que se dedica mundialmente a la ciudad física, emocional y mental. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

“Mientras celebramos la Semana Mundial del Bienestar, no olvidemos que también es la Semana de Concienciación sobre el Conejo y pasar tiempo con los animales es muy sanador”, escribió Hayek al tiempo que se le veía compartir con estos animalitos.

La intérprete de Frida Kahlo y su esposo, el empresario Francois Henri Pinault, tienen variedad de mascotas en distintas propiedades. De perros, tienen muchas razas: Bulldog Francés, Pastor Alemán, Husky y varios mestizos que ha rescatado. A eso se le suman caballos, llamas, loros, pericos y hasta un ratón tuvo en algún momento. Salma Hayek con “Tyson”, el mono que actuó en la película Frida Kahlo. Foto:Susana Gonzalez/Newsmakers/ Getty Images.

Foto: Getty Images

Salma Hayek tiene más de 50 mascotas

Una vez en una entrevista, la actriz mexicana de Hollywood dijo que ella tiene una conexión especial con los animales desde que era pequeña. “Acababa de entrar a bucear, se me acercó. Me estaba siguiendo, se me acercaba. Empecé a jugar con el pez, me dejó tocarlo. Empecé a nadar con el pez. Me enamoré del pez. Cuando me fui, me fui llorando”, agregó Hayek. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

En su casa en Londres tiene cerca de 30 y las otras están regadas en distintas propiedades. Además, algunos han sido sus acompañantes como el gato blanco que llevó al estreno de “El Gato Con Botas”. Esto ha hecho que Salma Hayek se sume a distintas campañas de protección de animales con organizaciones con PETA. Además, sus fans le aplauden y aúpan el hecho de que sea una gran defensora y conservacionista de los animales y varias especies. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

