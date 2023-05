Salma Hayek presumió escote en el Festival de Cannes usando vestido de Alexander McQueen

La actriz mexicana, Salma Hayek, volvió a dar una clase de elegancia en la pasada entrega del Festival de Cannes 76 cuando llegó con un vestido color púrpura de escote profundo. La firma que escogió la intérprete de Frida Kahlo fue Alexander McQueen y no Gucci, como es costumbre. Salma Hayek at the 76th annual Cannes film festival. pic.twitter.com/K2Rw4Aq8LT — @21metgala (@21metgala) May 20, 2023 View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Los accesorios sí fueron dé una de las firmas que representa su esposo, François-Henri Pinault. Mismo que hizo un evento después de su compañía Kering para celebrar a las “Women in Motion“, donde Salma Hayek también deslumbró con un dramático atuendo. Salma Hayek praises Michelle Yeoh as she is set to receive the “Women in Motion” award at the Cannes Film Festival. pic.twitter.com/O1P7Qv6ZE0— AP Entertainment (@APEntertainment) May 21, 2023

Pero fue en la alfombra roja y con el escote, que Salma Hayek, junto a Dua Lipa, fue catalogada como una de las famosas más bellas y mejores vestidas del Festival de Cannes 2023 celebrado en Francia. La mexicana asistió a la premier de la película “Killers Of The Flower Moon” de Martin Scorsese, donde actúa Leonardo Di Caprio y Robert de Niro. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Salma Hayek celebra a las mujeres en Cannes

La latina consentida de Hollywood no pierde oportunidad de apoyar a su esposo, al igual que él hace con ella. En esta oportunidad unieron poderes y talentos para celebrar a las mujeres dentro de la industria del cine independiente. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

“Muy orgullosa de la 8.ª Gala Anual de ‘Women in Motion’ de Kering en Cannes, donde tuvimos el privilegio y la oportunidad de honrar la inspiradora carrera de la legendaria artista e innovadora @michelleyeoh_official @kering_official”, escribió la actriz de “Wild Wild West” y “Desperado” en Instagram. Salma Hayek Pinault at the #WomenInMotion Awards in #Balenciaga and @Boucheron @Festival_Cannes #Cannes2023 pic.twitter.com/wPecqIlNdZ— Kering (@KeringGroup) May 21, 2023

Salma Hayek celebra sus 24 millones en Instagram

La actriz mexicana de ascendencia libanesa hace poco se desató bailando al ritmo de Willie Colón para celebrar sus 24 millones de seguidores en Instagram. Pero la emoción por la salsa fue tal, que sin querer, Hayek terminó mostrando de más al abrirse su bata de baño. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Días antes, también fue una de las mejores vestidas en la Met Gala 2023, que se celebró en el Metropolitan Museum de Nueva York. La actriz llegó con un vestido de látex rojo y una trenza larga. Recordemos que este año, la editora de Vogue, Anna Wintour, quiso rendirle un merecido homenaje al diseñador que estuvo al frente de Chanel por mucho tiempo, Karl Lagerfeld. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

