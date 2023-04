Óscar de la Hoya se desconcentró en plena pelea por la belleza de Jennifer López y Salma Hayek

Uno de los boxeadores más importantes del mundo, Óscar de La Hoya, ofreció una entrevista al periodista Ricardo López Juárez en el que hablaron de su trayectoria, dónde se encuentra provisionalmente ahorita y por supuesto, de su paso por tantos triunfos y también derrotas. Pero lo que ha sorprendido a muchos es la revelación de que el deportista tuvo la presencia de Jennifer Lopez y Salma Hayek en su primera pelea en el Staples Center de Los Ángeles (ahora Crypto.com) y lo que pasó es inimaginable.

“Fíjate cuando peleé con Shane Mosley en el Staples Center… Era la primera pelea del Staples Center para abrir la arena… Habían estrellas en todos lados, la primera fila, segunda fila, tercera fila …era lo máximo. Yo me recuerdo que estaba Jennifer Lopez y Salma Hayek y estaban sentadas juntas… Yo creo que en el octavo round que fue que yo quería ver bien quién estaba sentado ahí en la primera fila”.

Por supuesto, las hermanas latinas de Hollywood deslumbraban con su belleza bien de cerca. “Vi a Jennifer Lopez y Salma Hayek y mi concentración se volvió… La concentración se me fue. No es por lo que perdí la pelea, pero la concentración se me fue y es bonito ¿no?, que la gente te apoye especialmente figuras públicas como ésas”.

Obviamente, Óscar de La Hoya no tenía muy claro en ese entonces que pasaría a formar parte del Jet Set de Hollywood hasta nuestros días. View this post on Instagram A post shared by Oscar De La Hoya (@oscardelahoya)

Óscar de La Hoya cautivó Hollywood

El deportista llegó para quedarse en aquel momento. Ahora la propia Salma Hayek, Jennifer López y sus respectivos esposos también reconocen al boxeador a donde quiera que llegue.

Su hija Atiana Cecilia de la Hoya, producto de su relación con Shanna Lynn Moakle, es también toda una estrella de las redes sociales. Su mamá estuvo casada con Travis Scott, baterista de Blink 182. Mismo que se casó hace poco más de un año con Kourtney Kardashian.

A pesar que Travis y Shana se divorciaron, la hija de ella con el boxeador sigue muy unida al rockero y hasta pasa tiempo con la familia Kardashian. Otra razón más por la que Óscar de La Hoya está siempre al tope de la socialité más exclusiva de Los Ángeles. View this post on Instagram A post shared by Atiana De La Hoya (@atianadelahoya)

En la entrevista con Ricardo López Juárez se revelan muchos más momentos cumbres en la vida personal y trayectoria del boxeador nacido en California, pero de origen mexicano.

Sigue leyendo:

–Salma Hayek publica imágenes de leones en Kenia y asusta al decir en Instagram que tiene uno en casa

–Óscar de la Hoya: “Davis vs. García es la pelea que salvará al boxeo” en La Opinión Hoy

–Óscar de la Hoya reta a ‘Canelo’ Álvarez a jugarse $100,000 dólares por hoyo en una partida de golf

–Jennifer Lopez y Ben Affleck inmortalizaron su amor con tatuajes el Día de San Valentín

–Jennifer Lopez posa en sostén transparente ‘Intimissimi’ por el Día de San Valentín adelantado

–Hijos de Marc Anthony y Jennifer Lopez no asistieron a la boda con Nadia Ferreira