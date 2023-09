Usando leggings deportivos Gaby Spanic luce su figura mientras se ejercita en la escaladora

Gaby Spanic tiene ya más de dos millones de seguidores en su cuenta de Instagram, y ahora decidió complacerlos con un video en el que aparece en el gimnasio, luciendo su figura en leggings deportivos y un ajustado top mientras se ejercita en la escaladora. Ella escribió en su post el mensaje: “A darle duro, sí se puede”.

A sus 49 años la actriz venezolana tiene una figura espectacular, y lo dejó ver en una imagen que la muestra posando junto a una mesa de billar y usando un vestido transparente. Ella también compartió un mensaje para sus fans: “Cada día que pasa compruebo que Dios existe, hoy es un día de bendiciones! Sólo toca agradecer por tantas muestras de cariño, solidaridad, y sobre todo empatía! Los amo a tiempo! Sigamos hacia adelante! La vida definitivamente tiene un solo contrato!” View this post on Instagram A post shared by Gabriela Spanic (@gabyspanictv)

Gaby tiene un nuevo look, con el cabello corto, y así aparecerá en la nueva temporada del reality show “Secretos de villanas”, que se estrenará el 26 de octubre y en el que comparte créditos con Sabine Moussier, Geraldine Bazán, Laura Zapata, Cynthia Klitbo, Aylín Mujica y Sarah Mintz. Ella publicó el trailer promocional del programa, en el que revelará detalles de su vida hasta ahora desconocidos. View this post on Instagram A post shared by Canela.TV (@miracanelatv)

