Eduin Caz, de Grupo Firme, mostró su “lavadero” desde el gimnasio

Tremendo revuelo causó el cantante regional mexicano Eduin Caz luego de recurrir a sus redes sociales para compartir un video en el que evidenció los resultados que ha dejado su estricta rutina de ejercicios y buena alimentación.

Desde su cuenta oficial de Instagram, el vocalista de Grupo Firme dejó claro que su compromiso por una vida saludable está más vigente que nunca, razón por la que aprovechó para motivar a su comunidad digital.

El famoso se dejó ver desde el gimnasio presumiendo un abdomen marcado que dejó al descubierto mientras alzaba su camiseta para la cámara. Las imágenes fueron retomadas por el programa “En casa con Telemundo” para su conocida sección Las más picantes.

Cabe recalcar que esta no es la primera vez que el famoso se sincera sobre su etapa fitness y el camino que ha recorrido para seguir hábitos saludables.

“Si yo puedo, tu puedes 🔥 El ritmo de vida que llevo en estos momentos literal es de no tener tiempo de nada. La verdad me gustaría invitarlos a que traten de cambiar un poco su estilo de vida 🙏🏻 En los fines de semana me tomaba hasta un 6 en cada evento 😜 y aún así se pudo cambiando un poco mi forma de comer y con ejercicio”, escribió la primera vez que mostró el “antes y después” de su transformación.

Eduin Caz denuncia un asalto en su casa

No todo es miel sobre hojuelas dentro de la vida del cantautor y es que recientemente denunció a través de redes sociales un atraco al domicilio que rentaba en Miami. Dentro de las pérdidas que reportó destacaron varios millones en ropa, accesorios y dinero en efectivo.

No obstante, Eduin Caze demostró que ya dio vuelta a la página, pues dejó saber a su público que actualmente está en Las Vegas, Nevada: “Lo material va y viene”, declaró el famoso.

