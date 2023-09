El mexicano Santiago Giménez ya tendría su reemplazo en el Feyenoord 

Santiago Giménez es el delantero mexicano en mejor estado de forma de la actualidad. El delantero del Feyenoord demostró que sus goles son ante rivales grandes y chicos, pues consiguió un hat-trick ante el Ajax de Ámsterdam. El “Bebote” podría salir en el próximo mercado de traspasos y el estratega del club ya contemplaría su reemplazo.

El exdelantero de Cruz Azul marcó 23 goles en su primer año en el Viejo Continente. El futbolista nacido en Buenos Aires fue una de las piezas fundamentales en la obtención de la Eredivisie en la campaña anterior. El “Bebote” mantiene incluso un mejor registro goleador que la temporada pasada y su salida del equipo a un club de mayor envergadura parece inminente.

“Estoy tranquilo porque sé que tenemos un banquillo amplio en caso de que alguien se vaya en un futuro cercano, como Santi Giménez. No es algo que esté pensando ahora porque todavía no estamos en enero. No sé si él piensa irse”, dijo Arne Slot, estratega del Feyenoord.

El reemplazo de Santiago Giménez

El joven delantero de 22 años ya tiene en sus registros 9 goles en la primera división del fútbol de Países Bajos. A raíz de su gran cuota goleadora, equipos como el Atlético de Madrid y el Chelsea se han interesado en el mexicano. Estos equipos tiene un gran poder económico y podrían arrebatárselo al Feyenoord en el próximo mercado. En vista de esta posibilidad, Arne Slot ya tendría un sustituto.

“Además, ya tenemos un jugador como Ayase Oueda que también me parece que es un muy buen delantero para suplirlo”, explicó el estratega del Feyenoord en rueda de prensa.

Ayase Oueda recientemente llegó al Feyenoord en el mercado de verano. Oueda tiene 25 años y llegó a la Eredivisie proveniente del Círculo Brujas de la primera división de Bélgica. El joven delantero centro fue formado en Japón en clubes como Kashima Antlers. El goleador asiático ya lleva cinco partidos con el Feyenoord y solo ha marcado un gol.

