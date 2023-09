Padre de Tyson Fury se burla de Francis Ngannou y su video boxeando: “Que Dios lo ayude”

Cada vez falta menos para el combate que protagonizarán Tyson Fury y el excampeón del UFC, Francis Ngannou, quien esta semana mostró un video en el que daba a conocer sus habilidades en el boxeo y fue producto de las burlas del padre del campeón mundial británico.

Y fue gracias al citado audiovisual que el padre de Tyson Fury cargó contra las habilidades de Ngannou, las cuales a su juicio son escasas y se atrevió a lanzar una contundente frase: “Que Dios lo ayude“. Cabe destacar que hoy se acaba de confirmar el combate entre el británico y el ucraniano Oleksandr Usyk.

“Acabo de ver a Francis Ngannou, a Mike Tyson y a su supuesto entrenador que tiene las manoplas puestas en un entrenamiento abierto. Espero que esté bromeando y que esto no sea más que un señuelo”, dijo el padre de Tyson Fury.

“Espero que sea una broma, porque si no es así, no tiene ninguna oportunidad de ganar. No saldrá de la primera ronda. Probablemente será el nocaut más rápido de Fury. Si eso es lo que puede hacer en un entrenamiento abierto, es una desgracia. Que Dios le ayude”, prosiguió en tono burlesco contra el excampeón del UFC.

Francis Ngannou se prepara para enfrentar a Tyson Fury en Arabia Saudita. /Foto: IAN MAULE/AFP via Getty Images.

En el citado video se puede observar a Francis Ngannou trabajando aspectos y golpes básicos de cara al combate con Fury, este entrenamiento estaba supervisado por Mike Tyson y el entrenador principal del pugilista africano.

Cabe recordar que será el próximo 28 de octubre cuando Francis Ngannou se enfrente a Tyson Fury en Riad, Arabia Saudita, país que puso los millones para llevar adelante este espectáculo deportivo.

