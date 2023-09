Dayanara Torres rompe el silencio sobre su separación: “Mi felicidad no viene de otra persona”

La ex Miss Universo 1993, Dayanara Torres, estuvo reemplazando a Raúl de Molina en el programa de ‘El Gordo y La Flaca’ el viernes 29 de septiembre y Lili Estefan aprovechó de conversar con ella sobre su ruptura amorosa con el productor y director de televisión, Marcelo Gama.

‘La Flaca’ le preguntó a su presentadora invitada: “¿Cómo está Dayanara? Hace exactamente hoy una semana tuvimos aquí que dar la noticia de que tu corazoncito está libre nuevamente”.

La modelo de 48 años aseguró que ha sido un poco difícil, pero que supo actuar al darse cuenta de que tenían que separar sus caminos.

“Lo más importante a esta edad, en esta etapa es que, si uno se da cuenta que está con alguien que no es la persona para ti, para el resto de tu vida, lo mejor es hablarlo y desearle lo mejor… él no pierde su tiempo y yo no pierdo el mío”, comentó la puertorriqueña.

Dayanara y Lili comentaron que es completamente sin sentido tratar de cambiar a alguien en busca de que una relación prospere porque “no funciona”.

“(A Marcelo) lo respeto y admiro muchísimo, pero uno tiene que pensar en su futuro. La gente piensa que uno no está feliz, pero yo soy feliz y una persona bendecida. Mi felicidad no viene de la persona con quien yo esté (…) La felicidad la lleva uno”, dijo Torres.

Ambas presentadoras de televisión coincidieron en que solteras sienten bien y que la “felicidad sin pareja es posible”.

Está enfocada en sus proyectos y familia

La boricua aseveró que en este momento se encuentra trabajando y metida de lleno en los proyectos que tiene hasta finales de año, incluyendo una película.

“Tengo muchas cosas programadas hasta final de año (…) Estoy disfrutando de mis hijos”, finalizó.

Anunció su separación por sorpresa

El pasado viernes 22 de septiembre la exreina de belleza anunció en un comunicado difundido en sus ‘stories’ de Instagram que luego de dos años y medio de relación había decidido separarse de Marcelo Gama, la noticia fue una sorpresa porque la elegante mujer no había levantado sospechas de distanciamiento con su expareja en sus redes sociales.

