Dayanara Torres luce sensual vestido púrpura en el aniversario 25 de ‘El Gordo y La Flaca’

El jueves 21 de septiembre el programa ‘El Gordo y La Flaca’ tuvo una emisión muy especial pues cumplió 25 años el aire y lo celebraron realizando el programa en una locación con el mar y los edificios al fondo. Entre los invitados al show estuvo la ex Miss Universo 1993, Dayanara Torres, quien una vez más derrochó sensualidad y elegancia con su acertado look.

La presentadora de televisión tiene más de un año haciendo algunos shows con Lili Estefan y Raúl de Molina, por lo que no podía faltar en esa ocasión especial.

Dayanara lució un vestido ceñido al cuerpo de largo hasta la rodilla en tono púrpura que alzó su figura y su tono piel y unas sandalias color beige. Además, llevó una gargantilla con un dije en forma de hoja color dorado y unas pulseras.

Dayanara Torres en el evento del aniversario 25 de ‘El Gordo y La Flaca’ en Miami. Crédito: Mezcalent

Como era de esperarse, la boricua desfiló por la alfombra roja del evento y compartió el momento en su cuenta en Instagram donde sus fans sus fans quedaron atónitos.

“Felicidades @elgordoylaflac. ¡Qué dicha poder celebrar con ustedes este 25 Aniversario! Cheers to the next 25! Gracias por recibirme siempre como familia…”, fue el texto que escribió para felicitar al programa de Univision que ya es tradición en la televisión hispana en Estados Unidos.

Dayanara cumplió 30 de haberse coronado Miss Universo

En mayo de este 2023, la presentadora cumplió 30 años de haber ganado el concurso de belleza Miss Universo y en la celebración de ‘El Gordo y La Flaca’ fue entrevistada sobre eso, por lo que aseguró que este año ha sido muy bonito para ella porque fue homenajeada en el Senado de su natal Puerto Rico y en su pueblo Toa Alta.

Además, dijo que estaba feliz de celebrar con Lili y ‘Rauli’ los 25 años de su programa porque durante el poco tiempo que ha estado trabajando como presentadora la han acogido como si fuera parte de esa gran familia.

Dayanara Toores normalmente asiste a los programas para cubrir a uno de los presentadores principales cuando tiene que ausentarse. Al ser consultada sobre qué es lo que más disfruta cuando graba el programa comentó que le gusta muchísimo cuando están al aire en los shows y surgen ocurrencias que terminan siendo muy divertidas. View this post on Instagram A post shared by Dayanara Torres (@dayanarapr)

