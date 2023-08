Dayanara Torres se viste como una ‘Barbie’ para reemplazar a Lili Estefan en ‘El Gordo y La Flaca’

Lili Estefan está de vacaciones y Dayanara Torres llegó el jueves a ‘El Gordo y La Flaca’ para reemplazarla por unos días. En su primer día de programa la ex Miss Universo 1993 lució como toda una muñeca ‘Barbie’ y causó sensación.

La puertorriqueña lució un vestido rosa, entallado al cuerpo, con largo por debajo de las rodillas y que tenía un detalle en un solo hombro con un lazo y el otro lado libre.

Para completar el espectacular ‘outfit’, llevó unos zapatos puntiagudos de tacón fino en color crema que terminaban de darle la elegancia que la caracteriza.

Raúl de Molina elogió el físico de Dayanara

Al momento de darle la bienvenida al programa, Raúl de Molina aseguró que la puertorriqueña actualmente luce mejor que cuando ganó el famoso concurso de belleza internacional.

“Hoy regresa una persona que luce mejor treinta años después de haber ganado Miss Universo. Señores, está aquí Dayanara Torres, pero véanla bien”, dijo ‘El Gordo’.

Actualmente, Torres tiene 48 años y continúa teniendo uno de los rostros más espectaculares de la farándula hispana.

Cada vez que asiste a ‘El Gordo y La Flaca’ como presentadora invitada los televidentes la elogian resaltando su talento, su belleza física, su carisma y su elegancia.

En esta ocasión no hubo excepción, los internautas inundaron las publicaciones que realizó el programada de Dayanara vestida como toda una muñeca ‘Barbie’, pero esta vez no solo le dieron halagos…

Los usuarios de redes sociales también aprovecharon para criticar y comparar la participación que tuvo Ninel Conde en el show- durante los dos días anteriores- y la de Dayanara Torres.

“Hoy si es un programa elegante ayer parecía un cabaret de los 80”; “Ella si está como presentadora!!! No la de ayer que parecía cabaretera”; “Ah pero que gran diferencia. Hoy si están de manteles largos, el show se engalana con tan distinguida dama. ¡No hace falta invitar vedettes como la de ayer, ahora si los veré!”; “Hoy si tienen a alguien ejemplar”; “No vuelvan a llevar a Ninel”; “Ella es tan bella y elegante… No envejece”; “¡¡¡Qué bella es esta mujer valeeee!!! Con los años es más bella”; “Subió de categoría el show”; “La verdadera Barbie Boricua. Hermosa, Dios te bendiga”; “Qué diferencia… Lo que es la elegancia y respeto a los televidentes” y “Qué hermosa, no como los silicones con pañal”, son algunos de los cientos de comentarios que se logran leer de los usuarios de la red social de la camarita que siguen el programa de Univisión cada tarde.

