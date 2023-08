Raúl de Molina critica atrevido atuendo de Ninel Conde en ‘El Gordo y La Flaca’: internautas dicen que usó “un pañal”

Lili Estefan sigue disfrutando de unas vacaciones y Ninel Conde ya lleva dos días acompañando a Raúl de Molina en ‘El Gordo y La Flaca’. La presencia del ‘Bombón’ asesino ha generado diversas opiniones entre fanáticos del show que este año cumple 25 años al aire.

El martes los seguidores en Instagram del programa habían estado criticando el rostro de la cantante y actriz, pero el miércoles, en su segundo día de participación las atenciones se posaron en su atrevido atuendo que genero un sin número de críticas y que hasta Raúl comentó.

La mexicana lució un mini jumpsuit blanco repleto de perlitas y cadenas de perlitas que colgaban en el centro y a los extremos de sus piernas. En sus muslos el traje parecía tener unas hombreras que hacían que se vieran como un corte bombache que desató críticas.

Raúl le dijo que se equivocó de programa

Cuando comenzaron el programa, Raúl al ver el ‘outfit’ de Ninel le dijo que se había equivocado de atuendo por lo muy sensual que se veía. ‘El Gordo’ le aseguró que el show se transmitía en un horario familiar sugiriendo que su atuendo estaba “subidito de tono”.

“Bienvenidos a ‘El Gordo y La Flaca’… Ninel no te había visto y me has sorprendido… Señores (televidentes) yo no tengo nada que ver con la vestimenta de Ninel Conde. Este es un programa familiar, no es para que tú te presentes como si esto fuera…”, comentó De Molina, quien fue interrumpido por ella que respondió inmediatamente.

“Mi vida, gracias… Yo también te quiero mucho… Esto es Miami, este es el ‘Bombón Asesino’… Yo me voy, hasta luego, chicos”, dijo la artista provocando que los asistentes del estudio gritaran: “NOOOOO”.

Los comentarios de Raúl fueron en broma para la cantante, pero en redes sociales los televidentes del programa reaccionaron apoyando a ‘Rauli’ y criticando a Ninel.

Los seguidores reaccionaron al atuendo

En los videos compartidos en el perfil del show en la red social de la camarita, muchos usuarios han expresado descontento con el ‘outfit’ que lució el ‘Bombón Asesino’. Algunos dijeron que les parecía “vulgar” y otros “un pañal”.

“Que alguien le cambie el pañal”; “Necesita todas esas personas, ¡¡para que le ayuden a cambiar el pañal no ves que ya lo trae lleno!!”; “Esa vestimenta nada que ver, la asesora el enemigo, muy vulgar para un show en horario familiar”; “El programa Parece cabaret esa mujer no da una; La que es cabaretera es cabaretera”; “Qué nervios!!! tiene el pañal full”; “¿¿Qué tiene atrás?? ¿¿¿Un pañal???”; “Esa mujer es rara ese vestido parece un pamper”; “Ella fuera de lugar con esa vestimenta tan inapropiada”; “Yo me pregunto, ¿¿Que sentirá Lili cuando se da cuenta que llevan a esta señora para suplirla?? Pobre flaca, fijo ni disfruta las vacaciones”; “Qué mujer tan mal vestida… Parece que es un pañal lo que tiene puesto” y “Esa señora se equivocó de show, qué horror, qué vulgar y barata”, son algunos de los comentarios que han dejado en los clips que compartieron durante la transmisión del programa el miércoles.

Hasta el momento se desconoce si Conde seguirá el resto de la semana acompañando a ‘Rauli’ en la conducción de ‘El Gordo y La Flaca’, habrá que esperar que se dé inicio al show de este jueves para ver si ella estará nuevamente invitada y si acudirá presumiendo su cuerpazo definido en algún atuendo atrevido.

