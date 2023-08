Dayanara Torres luce su figura en bikinazo azul y sus fans enloquecen

La ex Miss Universo 1993, Dayanara Torres, causó sensación en redes sociales el domingo al publicar un video modelando un bikini y presumir las curvas que goza a sus 48 años.

Dayanara utilizó su perfil en Instagram para compartir el reel con su más de millón y medio de seguidores el domingo de sol y piscina que pasó junto a su hermana, Jinny Torres.

La presentadora de televisión apareció caminando por varias zonas del lugar donde estuvo, sobre una hamaca, sobre una tumbona y hasta brindando con su hermana.

Torres deslumbró a sus fans con su espectacular figura en un traje de baño de dos piezas en color azul cielo. En momentos del clip también apareció en bata de baño y con una falda larga playera.

“Domingo de hermanas. Bendecido por tener la familia que tengo… ¡Te quiero hermana!”, escribió en parte del texto con el que acompañó su post.

Asimismo, en referencia a cualquier “imperfección” que puede sentir una persona por sus marcas o cicatrices en el cuerpo, la exreina de la belleza universal aseguró que ella ama cada una de las que ella tiene porque son recuerdos de lo que ha superado.

“P.D. ¡Me encantan TODAS mis cicatrices…! ‘Reminders’ de TODO lo que he pasado…”, escribió la modelo.

La publicación de Dayanara ha recaudado miles de ‘me gusta’ y más de quinientos comentarios de sus admiradores.

“¡¡Mujer!! Pero es que los años pasan de largo y no te visitan. ¡Qué bella!”; “Me alegra verte linda y feliz, siempre te he admirado por tú ser una mujer tan bella y tan sencilla, Dios te Bendiga y te gratifiqué como te mereces”; “HER MO SAAA!! ¿¿Y así se atreven a decir algunos, que las mujeres de 40’s o 50’s no se pueden ver regias?? Aquí, el mejor ejemplo”; “Siempre tan bella la que me inspiro a que mi hija llevara su nombre hace 18 años”; “Eres una mujer tan fuerte. No importa lo que la vida ponga siempre sigue siendo una persona hermosa por dentro y por fuera” y “bonitas, pero más bonita la unión de hermanas que se mira que tienen”, son algunas reacciones de sus fans en la red social de la camarita.

Sigue leyendo:

– Dayanara Torres fusiona sensualidad y elegancia en conjunto blanco de profundo escote

– Dayanara Torres calentó la alfombra roja de ‘Premios Juventud’ con un minivestido brillante

– Dayanara Torres confiesa el momento difícil que vivió antes de regresar a la televisión