Dayanara Torres fusiona sensualidad y elegancia en conjunto blanco de profundo escote

Hace unos días Dayanara Torres estuvo conduciendo los ‘Premios Juventud’, realizados en el Coliseo de su natal Puerto Rico, ocasión en la que estuvo luciendo varios ‘outfits’ que la hicieron lucir como toda una reina en el evento.

La ex Miss Universo 1993 lució en total cuatro atuendos esa noche, comenzando por un minivestido de lentejuelas plata con el que deslumbró en la alfombra roja.

Otro de los atuendos con los que causó sensación en el evento y recientemente en Instagram fue uno blanco que correspondió a su último cambio de vestuario de la noche.

Fusionando la elegancia y la sensualidad, la modelo lució un conjunto del diseñadore puertorriqueño Gustavo Arango.

El traje constaba de un blazer sin mangas con detalles en los bordes de lentejuelas plata, que lo llevó abotonado, pero tenía un profundo escote en V; y en la parte de abajo, una minifalda. Además, llevó zapatos puntiagudos transparentes con detalles brillantes.

El look total lo hizo con unos aretes y una pulsera brillantes, anillos plateados, cabello con algunas ondas y maquillaje que daba protagonismo a sus imponentes ojos azules.

“Gustavooooooo! WOW!!! Otra cosa!!! Que Hermoso. Lo amé! 🤍🤍🤍 Gracias por tu talento y por siempre sacar tiempo para mi… 🤍🤍🤍 Definitivamente it’s #aNewDay”, escribió la presentadora al pie de su publicación para agradecer al diseñador que realizó el espectacular traje.

Aunque los premios ocurrieron el pasado jueves, fue durante el fin de semana que Dayanara compartió sus looks, y especialmente el blanco conquistó a muchos de su más de millón seiscientos seguidores en la red social de la camarita.

“Yo no sé a quién regresarle la corona si a ella o a Amelia Vega, ¿por qué? Porque mientras más años les pasan a ellas dos, más hermosas están esas mujeres”; “Dayanara se ve mucho más joven delgada y más bella de las que están al lado”; “Dayanara eres mucho más hermosa que todas esas niñas”; “Está mujer es hermosa y real”; “Bellísima. Tan clásica, elegante y sexy en una misma línea. Como toda dama debe”; “Se ve más joven y bonita que La Niña Aguilar”; “Wow, No hay rival para la Belleza natural y de mujer que eres. Ni me fije quienes estaban al lado tuyo. Reina Eterna para mí”; “Tienes un equipo maravilloso que sabe exactamente cómo maquillarte y vestirte espectacular” y “Para mí tu si eres la verdadera Barbie”, son algunos los más de cuatrocientos mensajes que le han dejado en la publicación que realizó el domingo.

Transparencia y brillos

Los otros dos looks que lució Dayanara Torres llevaron mucho brillo y transparencias resaltando la belleza de la mujer que se coronó hace 30 años como la más hermosa del universo.

El primero que usó para abrir la conducción de ‘Premios Juventud’ junto a Alejandra Espinoza, Ángela Aguilar y Marcus Ornellas, era un vestido largo de malla nude y muchos brillantes. Ella misma se declaró “enamorada” de ese atuendo.

El segundo fue un look mucho más fresco, pero igualmente repleto de transparencias, se trató de un minivestido con tela de malla delicada que tenía palmeras brillantes. Con ese atuendo Dayanara hasta bailó y mostró su sabor latino.

“Desde q vi esta tela con gold/silver Palmitas 🌴 sabía que sería perfecto para PJs en #PR

Gracias @nathaliekriado por mover cielo y tierra, vuelos cancelados y llegar Justo a tiempo! #MeantToBe 🙌🏻 Lo amé! #IslandPixie”, escribió la modelo sobre el atuendo que transmitió su latinidad.

