Dayanara Torres confiesa el momento difícil que vivió antes de regresar a la televisión

La noche de este jueves se llevarán a cabo los Premios Juventud en Puerto Rico, evento en el que participará por primera vez como conductora la ex Miss Universo 1993, Dayanara Torres, quien, en el marco de los ensayos para la ceremonia, confesó cosas que ocurrieron en su vida para que decidiera regresar a la televisión.

Fue en unas declaraciones que dio la puertorriqueña a ‘HOLA! USA’ que abrió su corazón y explicó con claridad sus motivos para haber regresado a hacer una de las cosas que más disfruta.

Sus razones están vinculadas a sus hijos y el espacio que quedó cuando ellos se independizaron, porque ella no sabía qué hacer tras haberse dedicado plenamente a ellos por años para darles todo el tiempo que requerían de ella.

“Me mudé de Los Ángeles. Me vine después de 18 años en Los Ángeles, me mudé para Miami; la mejor decisión del mundo. Mis hijos, se crecieron, se graduaron, se fueron a la Universidad, me quedé solita”, comenzó diciendo la exreina de belleza.

Al ser consultada sobre de qué manera le afectó la independización de sus hijos, Cristian y Ryan, ambos fruto de su relación con Marc Anthony, respondió con naturalidad y sinceridad.

“Cuando se fue el primero a lo mejor no tanto poque todavía me quedaba el pequeño, pero cuando ya se fue el pequeño… de repente me quedé como… no sabía qué hacer con mi vida”, aseguró Dayanara.

Para explicar mejor por qué se agobió por la separación con sus retoños describió cómo fue su rutina durante años con sus con ellos.

“Es que mi vida era simplemente levantarme en la mañana, desayuno, llevarlos a la escuela, al deporte, a la música, a todo lo que tenían que hacer, a sus amiguitos. De repente eso se me va de las manos y me quedé como que en blanco. ‘¿Qué hago con mi vida?’, por eso decidí también regresarme a Miami y volver a la televisión, porque ahora sí mi vida cambió”, externó.

Además, agregó sobre su vuelta a la pantalla chica: “Tengo el espacio para hacerlo, no les voy a estar robando tiempo (a mis hijos); ya ellos tienen sus vidas, uno vive en Nueva York, el otro está en Miami, aunque va a terminar en Nueva York, así que disfrutando esta nueva etapa de mi vida”.

Hace dos meses Cristian se graduó de la carrera de Ilustración en la prestigiosa escuela de arte Parsons, en Nueva York, mientras que Ryan sigue estudiando en la universidad, pero también ha mostrado gusto por la música y el modelaje, como sus padres. Ambos jóvenes ya se han independizado con sus parejas.

Dayanara de la mano con Univision

La modelo que presentará esta noche ‘Premios Juventud’ junto a Ángela Aguilar, Alejandra Espinoza y Marcus Ornellas, dijo en sus declaraciones que en este momento está en trabajando de la mano de Univision, participando como conductora en diversos programas cada vez que la invitan.

“He estado trabajando con Univision, muchísimo, haciendo a veces ‘El Gordo y La Flaca’, a veces ‘Despierta América’ y ¡Me encantan!, me encanta lo que estoy haciendo, poder seguir haciendo televisión”, puntualizó la puertorriqueña.

A 30 años de haber sido Miss Universo

Torres también comentó que han venido ocurriendo eventos, entre ellos ellos algunos gubernamentales en ehonor a su coronación como Miss Universo en 1993.

“Hay varias cositas que se están manejando este año, cumpliendo 30 años de haber sido coronada como Miss Universo porque gané en el 93′”, comentó.

