Donald Trump asegura que Nikki Haley tiene cerebro de pájaro y carece de talento para gobernar

Molesto por los comentarios emitidos en su contra durante el segundo debate republicano, Donald Trump criticó severamente a la aspirante Nikki Haley a quien destacó del resto de sus adversarios por su carencia de talento al tener cerebro de pájaro.

Durante el intercambio de puntos de vistas sobre cómo gobernarían al país, algunos de los republicanos presente a media semana en Simi Valley, California, criticaron la ausencia del expresidente de nación, entre ellos Haley.

La única mujer que compite por obtener la candidatura republicana expresó que, durante su administración, el millonario neoyorquino nunca abordó el papel de China en el envío de fentanilo a Estados Unidos, como tampoco lo hizo para esclarecer la presunta colocación de una base militar en Cuba o bien el envío de globos espía que surcaron el espacio aéreo estadounidense durante la última etapa de su gestión.

“Muchas preguntas que responder. No puedes ganar si estás ausente”, señaló la exgobernadora de Carolina del Sur.

Frente a dichos señalamientos, Trump recurrió a la plataforma Truth Social y publicó un mensaje donde tachó a Haley por haberle metido respecto a la supuesta lealtad que le guardaba.

“¡Sin lealtad, muchas mentiras! ‘Nunca me presentaré contra nuestro gran presidente’, dijo, ‘ha hecho un trabajo sobresaliente’. A lo que respondí: ‘Qué amable de tu parte decirlo, Nikki’, sabiendo muy bien que sus palabras no significan nada. Incluso vino a Mar-a-Lago con su familia, trayendo regalos. De todos modos, Birdbrain no tiene el TALENTO ni el TEMPERAMENTO para hacer el trabajo. ¡HAGAMOS A ESTADOS UNIDOS GRANDE OTRA VEZ!”, señala el mensaje.

La popularidad de Donald Trump se ubica muy por encima del 15% de respaldo con el que presuntamente Nikki Haley cuenta en New Hampshire. (Matthew Hatcher / AFP vía Getty Images)

En respuesta, la aspirante de 51 años se mostró optimista de que los comentarios del expresidente le confirman lo bien que va su campaña tras haber desplazado a Ron DeSantis del segundo lugar en cuanto al respaldo de los republicanos se refiere.

“Me encanta esto. Significa que estamos en segundo lugar y avanzamos rápidamente. ¡Tráelo!”, escribió en la plataforma X, antes conocida como Twitter.

Y es que los señalamientos de la exmandataria de Carolina del Sur se producen después de que los resultados de una encuesta la ubican como la segunda candidata más popular en New Hampshire, con el 15% de respaldo entre los republicanos de dicha entidad.

