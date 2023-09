En el mes de la concientización del cáncer del seno, recuerdan a latinas la importancia de la mamografía

Fue alrededor de agosto de 2020, el año que estalló la pandemia de covid-19 en el mundo, cuando a sus 49 años, a Marcella Gómez le dijeron que tenía cáncer de seno.

“Me sentí una bolita en el pecho izquierdo cuando me estaba bañando. Como siempre había tenido pelotitas de grasa o agua, pensé que sería igual y esperé un mes para ir al doctor. Cuando me dijeron que tenía cáncer de seno en etapa uno, sentí que me iba a morir”, recuerda Marcella Gómez, nacida en Los Ángeles, de padres salvadoreños.

Pero después de llorar y sacar todos los sentimientos que le produjo la inesperada noticia, se propuso dar la pelea con mucho ánimo.

“Me operaron en noviembre. Me quitaron el pecho izquierdo, me dieron quimioterapia y perdí el pelo. En abril de 2021, me dieron de alta del cáncer. En la actualidad, me siento llena de vida y estoy un poquito más gordita”, dice.

A tres años de distancia y a punto de que inicie octubre, el mes de la concientización sobre el cáncer de mama, Marcella dice a las latinas que debemos ponernos siempre primero.

“Nos gusta mucho trabajar, y dejamos nuestra salud para después. Pero tenemos que recordar que si el cáncer de seno se encuentra temprano, nos podemos salvar”.

Su principal recomendación además de hacerse las mamografías periódicamente, es no solo revisarse los pechos sino verlos y observarlos.

“Hay que mirarlos en el espejo. Observar si hay algo diferente como celulitis, un cambio de color y si los pezones han cambiado”.

Dice que tras su recuperación ha hecho algunos cambios en su vida.

“Estoy corriendo y caminando. Eso me ayuda a limpiar mi mente. Dejé la carne roja y trato de no usar el microwave y no usar botellas de plástico. El doctor dice que todo eso no me afecta, pero yo me siento mejor al dejar la carne, y no usar plástico y el microwave”.

Otra cosa que recomienda y que ella misma trata de hacer, es controlar el estrés y mantenerse más relajada. “Antes me estresaba todo el tiempo”.

Pero además comenta que algo que desconocemos las latinas es que debemos hacernos un examen para ver si no tenemos el gen BRCA.

“Si encuentran que lo tenemos, existe una buena posibilidad de que un futuro nos vaya a dar cáncer de seno y por eso actrices como Angelina Jolie se han removido los senos cuando descubren que tienen ese gen. En mi caso salió que yo no lo tengo”.

De acuerdo al Breast Cancer Research Fund, las mujeres hispanas y latinas tienen más probabilidades de ser diagnosticadas a una edad más temprana y con enfermedades más agresivas, como el cáncer de mama triple negativo, que tiene menos tratamientos específicos.

También se les diagnostica en etapas más avanzadas y tienen aproximadamente un 30% más de probabilidades de morir de cáncer de mama que sus contrapartes blancas no hispanas.

¿Cómo prevenir?

La doctora Faustina Nevarez, directora médica de salud para la mujer de las clínicas Altamed, dijo que todo mundo tiene algún tipo de riesgo de cáncer, pero lo mejor es prevenir a través de una buena salud.

“Para esto, se recomienda nunca fumar, y si fuman, dejen de hacerlo. También deben evitar el alcohol. Los estudios varían porque hay algunos que dicen que dos copas no es problema. Lo mejor es evitarlo por completo porque todo alcohol causa cáncer”.

La doctora Nevarez aconseja evitar la obesidad, hacer ejercicio y mantener una buena dieta.

“Hay que consumir menos productos de origen animal y buscar una alimentación basada en plantas, y evitar el consumo de mucha azúcar”.

Sostiene que las personas cuyas madres o hermanas han tenido cáncer de senos, tienen un riesgo más alto de sufrirlo.

“La diagnosis temprana ayuda mucho; y la otra cosa es que estamos en una etapa en que los medicamentos contra el cáncer son mucho más precisos y efectivos, y cualquier mujer que haya pasado por un cáncer y se ha recuperado, vive muchos años”.

Sobre las mamografías – dice – que en este momento hay una discusión sobre si debe empezar desde los 40 años y hacerse cada dos años.

“Hay diferencias entre las diferentes asociaciones de médicos en cuanto a cada cuándo es mejor, pero creo que va a prevalecer la recomendación de que sea a partir de los 40 años; y mucho antes, si alguien en la familia directa, lo ha sufrido”.

La doctora Nevarez dice que es de suma importancia explorar y examinar los senos cada vez que nos bañamos.

Actividades

Entre las diferentes actividades que se llevarán a cabo durante el Mes de la Concientización del Cáncer de Seno, destacan las acciones de médicos y empleados del Long Beach Medical Center, quienes vestidos con camisetas y lentes para el sol color rosa, se pararán el lunes 2 de octubre sobre una lona rosa y darán forma a un corazón con sus manos levantadas para mostrar su apoyo al examen anual de mama.

Muchas mujeres retrasan sus mamografías anuales, lo que da como resultado que el cáncer del seno se les detecta en estados más avanzados.

Aproximadamente una de cada ocho mujeres desarrollará cáncer de mama durante su vida. La detección temprana es la clave para combatir el cáncer de mama. Las primeras etapas del cáncer de mama, especialmente las que se detectan mediante autodetección, son las que se tratan con mayor éxito.

Si no tienes un seguro de salud, y eres de bajos ingresos, visita este sitio en el Departamento de Salud del condado de Los Ángeles para averiguar a donde puedes ir a hacer un mamograma.