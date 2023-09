Futbolistas colombianos desatan polémica en la fanaticada argentina al hacerse la manicure antes de enfrentar el Clásico Rosarino

Los futbolistas colombianos Jaminton Campaz y Dannovi Quiñones, desataron la polémica entre la fanaticada argentina, luego de que pasaran en el salón de belleza mientras se hacían la manicure antes de enfrentar un importante Clásico de balompié argentino.

Ambos futbolistas pertenecen a la disciplina de Rosario Central, equipo que disputará el Clásico Rosarino este sábado 30 de septiembre ante Newell’s Old Boys. Los fanáticos inundaron de críticas y burlas las redes sociales tras divulgarse la fotografía de los colombianos en el salón de belleza.

Jaminton Campaz con los colores de Rosario Central disputano un balón en juego ante River Plate. /Foto: Luciano Bisbal/Getty Images

Los futbolistas no hicieron nada malo

Campaz y Quiñones hasta posaron sonrientes en el salón de belleza junto a las chicas que le realizaban el servicio de manicure, algo muy normal en tierras colombianas y en otras partes del mundo, pero que causó revuelo en parte de la fanaticada de Rosario Central.

Las críticas llegaron por parte de la fanaticada de Rosario Central ya que consideran no es la manera correcta de vivir la previa de un Clásico, sin embargo ninguno de los futbolistas ha hecho nada malo; cabe destacar que Campaz es pieza clave en el esquema del entrenador Miguel Ángel Russo y Quiñones es habitual recambio desde el banquillo.

Las críticas y las burlas a los futbolistas colombianos resultan injustificadas y el entrenador les salió al paso, además de defender a sus futbolistas.

Jaminton Campaz y Dannovi Quiñones pasaron por la manicura antes del clásico de Rosario Central vs. Newell's 💅🏾 pic.twitter.com/4Q18DM3i3Q — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 28, 2023

La defensa del entrenador de Rosario Central

El entrenador de Rosario Central, Miguel Ángel Russo, le salió al paso a todas las críticas y aseguró además que el tema de la manicure es algo sumamente normal en Colombia, aunque no lo sea tanto en territorio rosarino.

“Primero, no conocen a los colombianos. Son cosas naturales. Encima le sacan una foto y hoy les pregunte y le cobraron. Peor todavía”, señaló Russo.

Miguel Angel Russo, actual director técnico de Rosario Central. /Foto: Marcos Brindicci/Getty Images

El entrenador restó importancia a estas críticas y afirmó que está muy contento con ambos jugadores. “Si vos vivís en Colombia y conoces la mentalidad de los colombianos y la forma bastante bien están acá eh. Comparado otras situaciones y otras formas, al contrario, estoy muy contento con los dos”, dijo.

“Son cosas naturales de alguien que no conoce al país, la ciudad y se dejan llevar por otro tipo de situaciones que no son naturales y normales. Pero bueno, yo ayer hablé con ellos, les venía explicando pero a nosotros no nos modifica nada“, apostilló el entrenador de Rosario Central en total respaldo a sus jugadores.

