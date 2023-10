Noelia reveló que quiere ser mamá de un varón ¡Lo logrará con un vientre de alquiler! | VIDEO

Con 44 años de edad y 24 de estos dedicados al mundo de la música, es como Noelia ha logrado trascender a través de su talento vocal y sensualidad innata. Por lo mismo, la oriunda de San Juan de Puerto Rico ha dedicado sus días a lucir hermosa e imponer tendencias en cualquier época del año.

A la par de esto, ha desarrollado una carrera en Estados Unidos donde se ha manifestado a favor de los derechos de los migrantes, en especial dando apoyo a la comunidad mexicana que se ha visto señalada por el senador estadounidense John Kennedy.

Con esto en su presente, Noelia dejó de lado una parte de su vida personal y familiar junto a Jorge Reynoso, su pareja y manager. Es por esto que confirmó recientemente que está en planes para buscar ser madre a través de un vientre de alquiler.

Con la alegría que le caracteriza, Noelia Lorenzo Monge arribó a la Ciudad de México para alistar su participación en el 90s Pop Tour, mismo donde sus fans esperan que interprete éxitos como “Tú” y “Yo soy Candela”.

Fue ahí donde manifestó que sí está en búsqueda de ser mamá a través de una gestación subrogada, para la cual se ha preparado desde hace años.

“El mío (vientre) no lo puedo alquilar porque me dedico a otra cosa, pero sí quiero, ya lo tenemos, pronto vendrán nuevas noticias. Sí tengo congelados mis óvulos y acá también (Jorge Reynoso) ya estamos preparados, para estar seguros porque me esperé mucho. Nosotros los dijimos primero y luego lo empezamos a hacer”, indicó.

Al ser cuestionada sobre si prefiere tener una niña o un niño, comentó con ilusión.

“Primeramente quiero tener un varoncito y después Dios dirá, porque también está bonito tener una niña, pero de 3 a 4 voy a tener”, complementó.

La gestación subrogada o por sustitución, popular y erróneamente conocida como maternidad subrogada o vientre de alquiler, es un método de reproducción asistida caracterizado porque la mujer que gesta al bebé no será finalmente la madre del mismo. Esta técnica es especialmente compleja desde el punto de vista ético y emocional, ya que rompe con la idea tradicional de cómo se forma una familia.

Con un previo acuerdo con otra persona o pareja, una mujer queda embarazada con un óvulo ajeno al suyo y da a luz a un bebé para esa otra persona o pareja, las cuales se convierten en padres del bebé. El óvulo utilizado para la gestación suele proceder de la madre intencional o de una donante de óvulos.

Desde su comienzo como práctica comercial en los años 1970, suscitó fuertes controversias éticas, legales y sociales. Las distintas posiciones respecto a esta la consideran como el ejercicio de la libertad individual y alternativa gubernamental contra la baja natalidad y las que la consideran una forma de explotación y denigrante hacia la mujer.

Esta práctica solo está permitida en un número muy reducido de países, y en algunos solo en algunos estados o provincias y no en todo el país.

