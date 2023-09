Noelia Voigt se corona Miss USA 2023: resalta sus orígenes venezolanos en su pregunta final

La modelo Noelia Voigt, representante del estado de Utah en el Miss USA 2023 se coronó como la soberana de la belleza de Estados Unidos en certamen realizado la noche del 29 de septiembre en el Hotel Grand Sierra Resort, condado de Reno en Nevada.

Este año participaron 51 candidatas en el Miss USA, pero la candidata de Utah, Noelia Voigt, y la de Hawaii, Savannah Gankiewicz, fueron las que quedaron agarradas de manos en el momento final. La joven de origen venezolano resultó triunfadora en el concurso de belleza que la catapulta a representar a Estados Unidos en el próximo Miss Universo.

Noelia de 23 años es hija de padre estadounidense y madre venezolana. Sus raíces latinas las lleva en el corazón y las resaltó durante toda su participación, especialmente en su pregunta final donde dejó claro que es venezolana-estadounidense.

Voigt fue consultada sobre: “Como embajadora de la marca Miss USA, ¿cuál será su contribución a la organización?”.

“Creo que la capacidad de conectarse con la gente es un activo importante que debe tener una Miss Estados Unidos. Los Estados Unidos de América son un país increíblemente diverso, probablemente uno de los más diversos del mundo. Por eso es importante poder conectarse con todos”, comenzó diciendo la modelo.

Luego completó su respuesta resaltando sus culturas: "Como mujer bilingüe venezolana-estadounidense, planeo conectarme con esa comunidad de personas porque los Estados Unidos de América es un país diverso y una Miss USA debería poder representar a cada comunidad sin importar su origen, su raza, su origen. étnico, cualquier cosa. Y a mí me gustaría ser esa Miss Estados Unidos".

