Asesinaron de varios disparos a niño 3 años cuando estaba en auto con su madre en Cleveland

Autoridades informaron que un niño de 3 años fue asesinado a tiros mientras estaba en un automóvil con su madre y su hermano en Cleveland.

Un hombre adulto, que no estaba en el automóvil, también recibió un disparo en el incidente del jueves por la tarde, aunque no sufrió heridas que no ponen en peligro su vida, dijo la policía de Cleveland.

Varias personas de interés han sido detenidas, dijo la policía el viernes, señalando que la investigación está en curso.

El “desgarrador” asesinato del niño de tres años “es otro recordatorio de que debemos unirnos como ciudad, estado y nación para abordar esta violencia y sus causas fundamentales”, dijo el alcalde de Cleveland, Justin Bibb, en un comunicado citado por ABC News.

El año pasado, al menos 6.152 niños murieron o resultaron heridos en tiroteos en Estados Unidos, según Gun Violence Archive.

De 2018 a 2021, hubo un aumento de casi un 42% en la tasa de niños asesinados por armas de fuego, según el análisis. Mientras que 2021, con más de 4700 muertes infantiles relacionadas con armas de fuego, reflejan un incremento de casi el 9% en la tasa en comparación con 2020.

“No hay palabras que puedan expresar adecuadamente el dolor y la tristeza de esta tragedia. Ante esta pérdida, pido a la comunidad que se una para apoyar a esta familia y reafirmar nuestro compromiso con una ciudad más segura”, dijo Bibb.

“No descansaremos hasta que los responsables rindan cuentas y sean llevados ante la justicia”, añadió.

Sigue leyendo: