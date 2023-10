Kim Kardashian y Tom Brady “coquetearon” en una subasta de la REFORM Alliance

Kim Kardashian y Tom Brady protagonizaron uno de los momentos más tensos y coquetos durante una subasta benéfica. La noche del sábado, 30 de septiembre, se llevó a cabo la subasta de Reform Alliance en Atlantic City, Nueva Jersey.

El evento, cuyo objetivo es “recaudar fondos para transformar las leyes de libertad condicional”, estuvo presidido por Jay-Z , Meek Mill y Michael Rubin. Las celebridades que se llevaron la gala fueron Kim Kardashian y Tom Brady.

La fiesta VIP de blackjack de Jay-Z en Atlantic City demostró ser un lugar donde las estrellas se reunieron y colaboraron, pero Brady y Kardashian llamaron la atención platicando más de una vez, lo que desató algunos rumores.

Durante el torneo de blackjack celebrado en el Ocean Casino Resort, la entrada fue de 100,000 dólares por jugador para la organización benéfica Reform Alliance, Tom y Kim estuvieron sentados en lados opuestos en el evento privado, Brady al lado de la hija de Bill Gates, Phoebe Gates, mientras Kardashian jugaba junto al comediante Kevin Hart, el ex lanzador de los Mets, Noah Syndergaard, Jalen Rose y la estrella de la NFL, Dez Bryant.

De acuerdo a las declaraciones de varios testigos que estuvieron en la subasta, la socialité y el exjugador de la NFL, tuvieron un momento de verdadera tensión al ofertar por una pieza exclusiva y de alta gama del artista estadounidense contemporáneo, George Condo.

Según insiders, la ex-esposa de Kanye West inauguró las ofertas con $500,000 dólares. En seguida la estrella de la NFL hizo una oferta más alta, abriendo paso a una tensa pelea entre los dos. No obstante, mientras las ofertas iban y venían de un lado a otro, la pareja no dejaba de intercambiar miradas y sonrisas, por lo que los presentes no han dejado de calificar el momento como un encuentro “muy divertido y coqueto”.

Los anfitriones del evento cerraron la subasta cuando ambas partes ofrecieron dos millones de dólares por la pieza y prometieron a ambas celebridades su propia pintura de George Condo original.

Este encuentro protagonizado entre Tom Brady y Kim Kardashian rápidamente se convirtió en tendencia en las redes sociales y los medios de comunicación. Ambos son conocidos por su estatus de celebridad, Tom siendo uno de los jugadores más exitosos en la historia de la NFL y Kim es una figura destacada en la televisión, la moda y los negocios.

REFORM Alliance es una organización sin fines de lucro que se dedica al activismo de la libertad condicional y la reforma de sentencias en Estados Unidos. Está liderada por Michael Rubin y Meek Mill junto al socio fundador Jay-Z.

Rumores entre Kim Kardashian y Tom Brady

Tras el divorcio de Gisele Bündchen y Tom Brady, diversos medios han involucrado al exjugador de la NFL en una nueva relación sentimental. El nombre que más suena, previo a su escapada romántica con Irina Shayk, es el de la estrella Kim Kardashian. Sin embargo, fuentes cercanas a las celebridades aseguran que ambos son sólo amigos.

Esta no es la primera vez que Kim y Tom son vistos en público en un mismo evento. Ambos estuvieron el 4 de julio en una fiesta que ofreció Michael Rubin en Los Hamptons. Aunque los rumores sobre un posible romance surgieron, fuentes cercanas a ambos señalaron a la revista People que la interacción de ellos en esa ocasión fue mínima.

