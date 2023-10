Yailin La Más Viral presume sus curvas con un atrevido vestido transparente y sin ropa interior

La cantante Yailin La Más Viral elevó la temperatura en redes sociales el sábado 30 de septiembre con unas fotografías premuniendo sus exuberantes curvas a casi tres meses de haberse sometido a una cirugía estética en su natal República Dominicana.

Jorgina Guillermo -como es su nombre real- publicó en su perfil en Instagram un carrusel con tres fotos luciendo un atrevido vestido negro con líneas blancas con aberturas en uno de sus lados. El atuendo era de la tendencia de tela transparente y dejando ver que ‘La Chivirika’ no llevaba puesta ropa interior.

En las fotos apareció Yailin con una peluca de pelo largo en tonos rubios estilo balayage y con un maquillaje que realzaba sus labios.

“Y terminamo’ en Tel Aviv”, fue la frase de su nueva canción ‘Feefafo’ que escribió para promocionarla y acompañar las fotos.

En las primeras 12 horas de haberse publicado el post ya alcanza más de un millón de ‘me gusta’ y unos 21 mil comentarios.

“Estás muy linda”; “¿Estamos de acuerdo que a Yailin todo se le ve bien?”; “Bellísima, o sea que terminaron es Israel. Me encanta como todo te resbala, y luchas por lo que quieres, por eso que personas como yo siempre te va a apoyar por los resiliente que eres”; “Hermosa ese color de cabello la hace ver más elegante”; “Ese look waooo que belleza muy hermosa elegante y fina se ve con esos colores”; “Esta mujer está preciosa”; “Solo esta con la hija cuando le conviene (un par de días) y después se va y la deja con la abuela. Esa niña tiene todo menos a su madre y amor de madre”; “Por más que te vistas elegante no podrás cambiar que naciste para la calle” y “Le queda bien ese color de cabello, pero por las uñas se ve que no le cambia un pañal a la bebita”, son algunos de los comentarios que le han dejado internautas.

