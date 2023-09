¿Desde cuándo y por qué Anuel AA no ve a Cattleya, su hija con Yailin La Más Viral?

El domingo 24 de septiembre Yailin La Más Viral presentó al mundo a su hija Cattleya y dejó atónitos a millones en internet, incluyendo al propio padre de la pequeña, Anuel AA, quien reaccionó sorprendido por cómo está físicamente.

Yailin y Anuel se separaron hace unos meses, cuando ella estaba embarazada. Él fue el que anunció la ruptura en febrero durante un live que hizo en Instagram, mientras que ella por su lado se mantuvo en silencio ante todo el escándalo de la ruptura que se hizo pública faltando pocas semanas para que ella diera a luz a la niña.

Cattleya nació en República Dominicana a mediados del mes de marzo a través de una cesárea a la que el trapero asistió. Incluso, durante una entrevista confesó que al ver el rostro de la bebé de Yailin cuando nació, reflexionó y decidió reconocer a Gianella, la otra hija que tuvo con una modelo colombiana que batalló para que el cantante conociera y se hiciera cargo de la niña.

Después de que naciera ‘Cata’ -como cariñosamente le dice la mamá-, específicamente el 15 de marzo, él estuvo en el Clásico Mundial de Béisbol en Miami, Florida, donde anunció que se había convertido en padre y que no publicarían fotos de la niña para protegerla de las personas que quisieran enviarle malas energías.

¿Desde cuándo no la ve?

El 19 de marzo, aunque Jorgina Guillermo -nombre de pila de Yailin- compartió una tierna fotografía de Emmanuel Gazmey -como realmente se llama el artista- sosteniendo en brazos a Cattleya. Aunque no se veían los rostros de ellos, se lograba apreciar uno de los collares de él que dice Anuel y una manito de la bebita sobre una mano de ella.

Aunque no se sabe si la fotografía fue de Cattleya teniendo días de nacida o del tiempo que estuvo en la clínica en la que nació, esa habría sido de las últimas veces que él la vio según las acusaciones de parte y parte que se hicieron después.

¿Por qué no la ha visto más?

Comenzando el mes de julio, cuando ya estaban presentes los rumores de relación amorosa entre Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine, la cantante publicó una fotografía del rapero estadounidense y examigo de Anuel AA, con su hija en brazos. La imagen parece haber enfurecido al trapero puertorriqueño que reaccionó publicando en una foto de Cattleya el día de su nacimiento.

El post que realizó AA desató que 6ix9ine arremetiera llamándolo “rata” y lo acusara de presuntamente ser un irresponsable que no le daba manutención. Además, aseguró que el intérprete de ‘Más Rica Que Ayer’ solo vio a su bebé cuando nació.

“Eres una Rata. No es mi lugar que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en 3 meses. Pampers, renta pa’ la casa, leche, ropa… pal mundo puedes vender el sueño de ser Real, pero yo te conozco, eres una Rata la definición. Por eso tienes solamente una foto en el hospital, nunca la viste después de hacerte el buen papá pa’ las redes”, escribió Tekashi en los comentarios del post compartido por Anuel el 5 de julio.

Eso fue el comienzo de un pleito que se armó por redes sociales en el que Anuel AA recordó que 6ix9ine fue acusado hace unos años de abuso sexual a una menor de edad. En ese momento lo llamó “pedófilo” y hasta le pidió que se alejara de su hija.

Yailin por su lado salió en defensa de Tekashi y acusó a su exesposo de presuntamente haberla golpeado cuando ella estaba embarazada. También compartió unos mensajes en los que ella pedía dinero para la manutención de la niña y él supuestamente la ignoraba.

Anuel AA se defendió a todo lo que dijo Yailin La Más Viral asegurando que ella no contaba bien las cosas y le pidió que le dijera al mundo que ella supuestamente no deja que él se vea a su hija. Según el puertorriqueño, por esa razón no la había visto durante un tiempo.

Desde julio que hizo esa acusación contra ‘La Chivirika’ no he dicho más nada al respecto, por lo que se desconoce si ya ha podido compartir con la nena. Sin embargo, la reacción de AA al video de ‘Mía’, la bachata que dedica la artista de 21 años a su hija, indicaría que todavía no ha compartido con ella.

