Anuel AA arremete contra Tekashi 6ix9ine sacándole su oscuro pasado: “Hasta pedófilo saliste”

Parece que la foto de Tekashi 6ix9ine sosteniendo en sus brazos a Cattleya sí enfureció a Anuel AA que, primero publicó el rostro de la pequeña contra los deseos de Yailin ‘La Más Viral’ y luego arremetió contra el rapero estadounidense sacando sus antecedentes penales por haberlo llamado “rata”.

La noche del jueves 6 de julio Anuel AA finalmente se pronunció sobre la cercanía que está teniendo desde hace semanas su examigo con su expareja y, por consiguiente, con su hija de solo tres meses de vida.

Fue a través de sus stories en Instagram que Anuel AA comenzó a lanzar dardos directos a Tekashi al publicar artículos de periódicos en los que aparecía el estadounidense como noticia por el caso en el que se declaró culpable por haber abusado sexualmente de una adolescente de 13 años, así como de haberla grabado, cuando él tenía 18 años.

“Métanse en los links pa’ que vean como él mismo aceptó culpabilidad de grabar una menor de 13 años en un caso de pornografía infantil… Abusaron sexualmente de ella teniendo 13 años…”, comenzó diciendo en la primera ‘story’ que subió.

Emmanuel Gazmey -como verdaderamente se llama Anuel AA- también señaló a Daniel Hernández -nombre de pila de 6ix9ine- de estar “hablando mentiras” de él para vender su nuevo álbum.

En otra historia compartió dijo con contundencia: “Tú tocas niñas menores de edad, ratón, y abusas sexualmente de ellas…ALÉJATE DE MI HIJA”.

Asimismo, aseguró que ‘La Más Viral’ estaba en desconocimiento del historial de Tekashi con la Justicia estadounidense.

“El que no sabía ya sabe… es que ni Yailin tampoco sabe esto, PORQUE SI ELLASUPIERA JAMÁS TE DEJARÍA CERCA DE NUESTRA HIJA!!!!!!”, sentenció dejando en entrever que su reacción fue por verlo cargando a Cattleya.

Capturas de pantallas en los stories de Instagram: @anuel.

Se fue contra Tekashi por llamarlo “rata”

En referencia al comentario que le dejó Daniel calificándolo de “rata” por haber publicado una foto de Cattleya sin autorización de Yailin, Emmanuel reaccionó llamándolo “pedófilo”.

“Hasta pedófilo saliste y aceptaste tu culpabilidad… Un ratón de verdad diciéndome rata a mí. Este mundo se tiene que estar acabando”, escribió el intérprete de ‘Secreto’ en un largo texto en el que también aseveró que supuestamente le ofreció ayuda a su ahora enemigo antes de que lo metieran a prisión.

En otro texto se desahogó sobre la insinuación que hizo 6ix9ine de que es un padre irresponsable con la bebé de Yailin.

“Diciendo que yo no pago pamper, un infeliz que la madre tu hijo está en todos lados reclamándote exactamente lo mismo a ti y dice que no ves a tu hija hace 2 años. ¡¡¡TÚ SÍ QUE TIENES A TU HIJA ABANDONADA, INFELIZ!!!” TÚ HAS IDO PRESO PRESO Y HAS TENIDO CARGOS en el 2015 por (ABUSO SEXUAL A UNA NIÑA DE 15 AÑOS) ¿CON QUÉ CARA TÚ HABLAS DE MÍ”, escribió.

Captura de pantalla en Instagram: @anuel.

Anuel envió mensaje a los internautas que respaldan a 6ix9ine

Asimismo, dejó un mensaje para la audiencia que ahora apoya a Tekashi 6ix9ine y que lo ha vuelto una de las figuras del entretenimiento más comentadas actualmente por el trato que le da a Yailin ‘La Más Viral’.

“Los que están apoyando a este individuo y dejándose manipular la mente, abran los ojos que por eso es que siempre ha repartido dinero en todos lados, para que el mundo olvide todas porquerías horribles que él hizo en su pasado abusando sexualmente de niñas menores de edad, de 13 y 15 años…”, dijo a horas de que el estadounidense publicara un video de personas en un barrio de República Dominicana llorando y agradeciéndoles por regalarles $40,000 dólares.

Además, agregó: “RATÓN SACA MI NOMBRE DE TU BOCA Y NO USES MI NOMBRE PA’ PROMOCIONAR TU MÚSICA CON MI HIJA, TÚ LO QUE ERES (ES) UN MISERABLE!!!!”.

Captura de pantalla en Instagram: @anuel

Tekashi 6ix9ine se defendió sobre la acusación de pedofilia

El rapero calificó como “noticia vieja” lo que estaba diciendo Anuel AA sobre el caso de abuso sexual contra una adolescente de 13 años. Tekashi reiteró lo que ha dicho en otras oportunidades sobre que la chica “mintió sobre su edad” diciendo que era mayor de edad.

También señaló que en ese momento él tenía 18 años y un juez le dio “probatoria y servicio comunitario” y trató de atacar nuevamente al puertorriqueño diciendo que él enamoró a Yailin “teniendo 30 años y ella 19”, algo que él también considera retorcido.

Captura de pantalla en Instagram: @6ix9ine.

