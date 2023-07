Personas lloran cuando Tekashi 6ix9ine les regala $40,000 dólares en un barrio de República Dominicana

Tekashi 6ix9ine viajó esta semana a República Dominicana para sorprender a Yailin ‘La Más Viral’ el día de su cumpleaños. Luego de eso y de hasta hacer ver que Anuel AA estaría siendo un padre irresponsable con Cattleya, la bebé de la ‘Chivirika’, el rapero salió a regalar $40,000 dólares a personas que realmente los necesitaban.

Aunque el artista estadounidense con orígenes mexicanos se ha mostrado siempre con una imagen ruda con tatuajes en el rostro y otras zonas del cuerpo, así como grandes lujos en joyas, autos y ropa, también ha dejado ver a muchos fanáticos que es una persona humilde y generosa que le gusta ayudar a personas de bajos recursos.

En esta ocasión, había ofrecido el miércoles 5 de julio regalar $40,000 dólares y lo cumplió, pues en su feed en Instagram compartió este jueves un video en el que se le ve a varias personas llorando, abrazándolo y diciéndole palabras de agradecimiento por haber tenido un gesto tan generoso con ellas.

“No hay nadie como tú”, se escucha en el video que le dice una mujer que recibió dinero de la mano de Daniel Hernández -verdadero nombre del cantante-.

Tekashi acudió a una zona de mucha pobreza vestido como normalmente lo hace, con prendas excéntricas y de mucho valor.

Al pie de su post escribió un mensaje dedicado al pueblo dominicano y a su propia madre, quien asegura que lo enseñó a dar al más necesitado.

“AL PUEBLO DE REPÚBLICA DOMINICANA 🇩🇴 GRACIAS 🙏🏻🙏🏻 40,000 = 2,2,00,000 pa MI ❤️ CUANTO NECESITAS EN ESTE MUNDO? ¿CONOCES EL MAL? TE AMO MAMI ❤️🧡💛💚💙💜 NATIVIDAD PEREZ 🥰 DESDE NIÑO MAS ENSEÑANDO A SER HUMANO. NO IMPORTA LO QUE DIGAN DE MI. DIOS SABE QUE NO ME IMPORTA EL DINERO. VI LO MUCHO QUE SUFRES LUCHANDO EN ESTA VIDA PARA DARNOS LA VIDA QUE TU PODÍAS. DIOS TIENE ALGO GRANDE PARA MI LO SÉ. TE QUIERO MA Y MIS PECADOS. TE QUIERO MA. ❤️ ¡Te quiero mucho!”, escribió el intérprete de ‘Pa’ Ti’.

Como era de esperarse, en las redes sociales del estadounidense no se hicieron esperar los comentarios de sus fans en el post.

“La verdad que él no me agradaba mucho antes, pero veo que es el unico artista que realmente de corazón regala su fortuna y no como otros hablando de sus ex’s en conciertos baratos”; “Gracias por PONER EL NOMBRE DE MEXICO EN ALTO 🇲🇽🇲🇽MEXICANS THAT ARE ALWAYS HUMBLE”; “Anuel llega a repartir dinero asi y cae en banca rota”; “Y es por esto que amo a este hombre. A la mier** el que tenga que decir de él. Dar la espalda y ayudar a los necesitados es lo que importa”; “Te amoooooo lo haces por esa gente es increíble ! Eres admirable no importa si graban o no graban ojalá usáramos todo lo bueno que vemos de ejemplo para ayudar a otras personas a estas personas que están olvidadas pero tú siempre estás en cada rincón para darle una mano eres grande” y “No podéis odiarle. Dios lo bendiga por eso. No mucha gente por ahí haría algo así en el corazón. Así que lo respeto mucho por eso. Yo haría lo mismo”, son algunos de los más de 44 mil comentarios que se logran leer en la publicación que solo tiene seis horas.

