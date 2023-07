Anuel AA presume lujos que le da a su hija Gianella y 6ix9ine lo acusa de ser irresponsable con Cattleya

Anuel AA está dando mucho de qué hablar esta semana. Presumió una imagen de un lujoso regalo que le dio a su hija Gianella, el mismo día en que publicó el rostro de Cattleya, la hija que tiene con Yailin ‘La Más Viral’, a la que según Tekashi 6ix9ine, el trapero no le paga ni los pañales.

Fue a través de sus ‘stories’ en Instagram que el puertorriqueño compartió un mensaje acompañado de una publicación del perfil de Gianella Gazmey Vallecilla, en la que aparece la bebé con a bordo de una mini camioneta marca Mercedes-Benz a batería.

“Por eso trabajo., para mi rey y mis princesas. Jamás, pero jamás pasen por toda la mi#$%& que yo pasé y por todos los sufrimientos que yo viví y vivo”, escribió en su historia.

Tal parece que es lujoso regalo coincidió con la celebración del 4 de Julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, pues la hermosa niña estaba vestida con los colores alusivos a la bandera en su carrusel de fotos.

Además, tenía como pie de fotos el texto: “En mi Mercedes tintia. Regalito de mi papi”.

Gianella es la hija de un año que tiene con Melissa Vallecilla, la modelo colombiana que estuvo meses hablando de que Anuel AA no reconocía a la niña, algo que terminó haciendo tras el nacimiento de su hija menor.

6ix9ine le dio con todo por publicar a Cattleya

Pese a que Yailin ‘La Más Viral’ y el propio Anuel AA habían decidido no publicar el rostro de su hija de tres meses de vida, justo después de que ella subió una foto en la que Tekashi 6ix9ine aparecía con Cattleya en brazos, al intérprete de ‘Más Rica Que Ayer’ le dio por desvelar una foto del día en que nació la bebé.

Ver la cara de la pequeñita entre las fotos que compartió el trapero puertorriqueño, hizo que el rapero estadounidense arremetiera contra él sacándole trapos al sol, acusándolo de irresponsable.

“Eres una Rata. No es mi lugar que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en 3 meses. Pampers, renta pa’ la casa, leche, ropa… pal mundo puedes vender el sueño de ser Real, pero yo te conozco, eres una Rata la definición. Por eso tienes solamente una foto en el hospital, nunca la viste después de hacerte el buen papá pa’ las redes”, escribió Tekashi 6ix9ine en los comentarios del post de Anuel AA.

Por su parte, Yailin solo respondió con un mensaje: “Supéralo narcisista te volviste naaaa”. Sin embargo, luego de ser de los comentarios más populares en la publicación, ahora parece que el puertorriqueño los borró.

El estadounidense cada vez defiende más a su “amiga” y “colaboradora laboral” dominicana, incluso metiéndose en un tema tan delicado como la paternidad de Anuel AA, con quien se encuentra la ‘Chivirika’ en un proceso legal de divorcio en el qie se están definiendo muchas cosas sobre la niña.

Las palabras contra el intérprete de ‘Secreto’ no pasaron por debajo de le mesa para la madre de una de las hijas del intérprete de ‘Dueño’. Sara Molina, madre de Saraiyah Hernández, hija de Daniel Hernández -verdadero nombre de 6ix9ine- llamó a su ex “payaso” por hablar de Anuel AA, pero no supuestamente no hacerse cargo de ella ni de otros hijos que tendría sin reconocer.

