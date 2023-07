Tekashi 6ix9ine se deja de cuentos y… ¿Confiesa que se enamoró de Yailin ‘La Más Viral’?

Yailin ‘La Más Viral’ mostró el domingo en sus ‘stories’ en Instagram un video en el que Tekashi 6ix9ine aparece bastante afectado por el hecho de tener que despedirla porque ella regresó a República Dominicana. Pero eso no quedó allí, después el subió unos videos en los que pudiera estar confesando que tiene sentimientos por ella.

El rapero estadounidense con orígenes mexicanos compartió una historia en Instagram en la que se observa Yailin con una peluca de arcoíris como el color de cabello que luce 6ix9ine, junto a él en bata de baño. Probablemente el material data de cuando estaban grabando el video de ‘Pa’ Ti’, la canción en la que colaboraron y que salió hace pocas semanas.

Lo que más llama la atención del clip es justo un fragmento de esa canción que, cuando la lanzaron tal vez no tenía mucho sentido, pero luego de las semanas en las que han mostrado su cercanía y conexión, cobra mucha más fuerza.

El material que subió Tekashi lo hizo con la frase que él canta y dice: “Te voy a ser honesto. Yo te amo, aunque yo no sé amar”. Además, agregó un emoji de corazón partido mostrando que estaba afectado por decirle adiós a su “colaboradora” tras vivir momentos muy especiales que han traspaso las pantallas de los fans.

En las imágenes se les notaba que sí tenían una química, pero que simplemente grabaron ese video por promocionar su sencillo. Sin embargo, a semanas de eso, en los videos que han compartido se les ha visto más conectados y genuinamente felices.

Video de los stories en Instagram de @6ix9ine.

¿Tekashi se enamoró de Yailin?

Daniel Hernández -como verdaderamente se llama el artista- ha mostrado en diversas entrevistas que es transparente y respetuoso, especialmente con ella, a quien cada vez parece defender más.

En la primera entrevista que tuvieron juntos en Alofoke Show Radio, cuando le preguntaron cuánto había gastado en regalos lujosos para ‘La Domi’, él se cohibió porque no quería revelarlo por respeto a ella, pero la propia Yailin le dijo que lo dijera y fue entonces cuando habló.

En esa misma oportunidad aclararon que solo estaban trabajando juntos y que todo era una inversión que la ex de Anuel AA iba a pagar trabajando con música, pero no existía ningún amorío entre ellos que días después no pararon de compartir tiempo juntos.

Durante esos días, Yailin viajó con él a Estados Unidos donde dio un polémico show en el evento ‘Mujeres del Movimiento’, una presentación en la que hasta el equipo de trabajo de ella salió criticado por sus fans. Tekashi 6ix9ine en todo momento defendió y aplaudió su valentía de presentarse ante una multitud sin ensayar y habiendo dado a luz tres meses atrás.

Otra de las oportunidades en las que el rapero ha sacado el pecho para tratar bien a Jorgina Guillermo -nombre de pila de la artista- fue en el set de grabación de ‘El Gordo y La Flaca’, donde la llamó “princesa” y hasta la defendió de quienes hablan de su aumento de peso.

Fue en el programa de Univision que el intérprete de ‘BEBE’ aclaró que no tienen ninguna relación amorosa, sino que son “colaboradores” profesionales. En ese momento ‘La Más Viral’ dijo que son “amigos”.

Las palabras que dijeron quedaron en segundo plano cuando, justo un día después, ella compartió un video en la misma cama que él acusándose el uno al otro de no querer bañarse y reír juntos mostrando una felicidad mutua.

Una de las últimas cosas que ha hecho el rapero es publicar un video bromeando con ella y preguntándole a sus fans qué le puede hacer para sorprenderla en su cumpleaños que es este 4 de julio.

Sobre lo único que no la ha defendido, ni tampoco se ha pronunciado, es sobre unas supuestas imágenes que él habría compartido manteniendo relaciones sexuales con ella. La dominicana tampoco ha emitido ningún comentario sobre eso.

La pareja de “amigos” se ha convertido en una de las grandes favoritas de entretenimiento actualmente, pero… ¿Será que sus corazones les “colaboraron” enamorándose mutuamente?

