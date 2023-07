Yailin comparte mensajes de “amenazas” de Anuel AA: él dice que no lo deja ver a su hija

Yailin ‘La Más Viral’ había advertido el jueves en la noche que tenía mensajes que dejarían a la luz los duros momentos que ha vivido con Anuel AA y este viernes la cantante sorprendió compartiendo algunas fotos de conversaciones con “amenazas” del trapero.

A pesar de que dijo que estaba esperando que Anuel AA le dijera cuándo iban a subir las conversaciones, ella decidió hacerlo para continuar en el “toma y dame” que se desató el 6 de julio tras el comentario que le dejó Tekashi 6ix9ine por compartir el rostro de Cattleya sin autorización de ella.

Ya hace menos de 24 horas Yailin había compartido la foto de su rostro con un moretón que supuestamente le habría hecho el trapero puertorriqueño cuando estaban juntos y ella se encontraba embarazada.

En esta oportunidad ‘La Más Viral’ mostró sus historias de Instagram unas conversaciones de WhatsApp y hasta un video de una conversación que tuvieron en la que él supuestamente la amenazaba con “acabar” con la vida de quienes se le acercaran a ella.

“Sabes que como te vea con Frabián, alguien del coro o Arcángel (…) vas a tener un cabr*n problema conmigo, Yailin. Y si te crees que es un chiste, pueste reto. Si vas a hacer tus cosas, procuraaaa”, se lee en el chat más fuerte.

Captura de pantalla en Instagram: @yailinlamasviralreal.

En otra historia, Jorgina Guillermo Díaz -nombre de pila de la cantante- publicó una conversación telefónica en la que, parece que Anuel AA afirma las amenazas de los mensajes escritos.

“Me estaba escribiendo que iba a matar a Alfa (…) que iba a matar a Rochy o a Arcángel si los veía conmigo. Yo tengo todo eso”, se escucha decir a Yailin, mientras Anuel AA responde: “Tú sabes que yo no juego”.

La ‘Chivirika’ también compartió una historia donde supuestamente el intérprete de ‘Más Rica Que Ayer’ le asegura que dañarle su vida profesional.

“¿Por qué eres así? Ya me dañaste mi carrera. Eso (es) lo que quería, apagarme la carrera. Te pagaron pa´ que me hagas daño. C?&/ Lulú (segundo nombre de ella) ¿cómo va (a) hacer eso? No seas así, dime qué tengo qué hacer”, se logra observar en las capturas que divulgó la dominicana.

En otra captura de pantalla en la que terminó compartiendo “sin darse cuenta” el número de teléfono de Emmanuel Gazmey -verdadero hombre de Anuel AA-, escribió un fuerte mensaje dedicado a él.

“Basura, déjame en paz que aquí nadie te necesita. Haga su mald#$& vida. Si estuve todo este tiempo callada fue para no hacerte daño”, sentenció.

Anuel AA le respondió

Ya el cantante había acusado a Yailin ‘La Más Viral’ de ser una “mentirosa” luego de que ella señalara que él la había golpeado estando embarazada y mostrara fotos, pero tras la publicación de las conversaciones, especialmente el video de una llamada telefónica que tuvieron hizo que él reaccionara.

Nuevamente a través de sus historias en la red social de la camarita, Anuel AA se pronunció, esta vez para dejar claro que el que hablaba con la dominicana sí era él. Sin embargo, instó a que ella comparta el video completo de esa conversación donde ella confesaría que no le permite visitar a Cattleya, quien solo tiene tres meses de vida.

“Yo dije que yo no juego y todo el mundo lo sabe que yo no juego. Tú fuiste la que mencionaste ahí y pon el video entero, no lo piques, que ahí mismo dijiste como una niña planeando todo (qué bueno que lo admitiste) y te respondo (que te inventas toda mierda que tú quieras pa’ tratar de jod$%#* que tú eres una loca), No cortes el video bien convenientemente! Pon cuando aceptas que no me dejas ver a mi hija, es lo que tienes que hacer, que lo aceptaste y lo negaste también en la misma conversación”, señaló el artista.

Captura de pantalla en Instagram: @anuel.



Sigue leyendo:

– Anuel AA arremete contra Tekashi 6ix9ine sacándole su oscuro pasado: “Hasta pedófilo saliste”

– Los mejores memes que deja la pelea entre Anuel AA, Yailin ‘La Más Viral’ y Tekashi 6ix9ine

– Yailin ‘La Más Viral’ acusa a Anuel AA de golpearla embarazada y muestra foto

– Rapero Tali Goya reta a Anuel AA a pelear tras ver foto de Yailin ‘La Más Viral’ golpeada