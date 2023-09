Yailin La Más Viral dedica canción a su hija con Anuel AA y la presenta en brazos de Tekashi 6ix9ine

La cantante Yailin La Más Viral había anunciado que este domingo sorprendería a sus fans con algo nuevo de su carrera musical y así lo cumplió. Lanzó su nueva canción titulada ‘Mía’, dedicada a Cattleya, su hija con Anuel AA, a quien presenta en el videoclip en brazos de su actual pareja, Tekashi 6ix9ine.

‘La Chivirika’ había decidido mantener el rostro de su pequeña alejado de las redes sociales por lo que ahora ha causado impacto mostrándola, a sus seis meses de vida, como la protagonista de su nuevo video.

La canción que le dedica Yailin a ‘Cata’ es una bachata y describe el amor que siente por ella y lo mucho que la niña la motiva a tener fuerzas para luchar y ser mejor persona. Además, asegura que la bebé se parece mucho a ella físicamente.

Lo que muestra el videoclip

En el video la dominicana muestra imágenes inéditas previas a ingresar a quirófano para su cesárea realizada a mediados del mes de marzo, de la pequeña en una incubadora y de cómo ha sido la convivencia de ellas juntas durante sus meses de vida.

Al parecer, parte del audiovisual fue grabado en la fiesta que le organizó hace unas semanas La Más Viral a la niña en República Dominicana con motivo de ‘Ositos Cariñositos’.

En los clips en los que aparecen con los muñecos sale la cantante con un sensual atuendo de crop top y falda ajustada larga en un color blanco. La bebé también aparece entre los brazos de su madre con un vestido blanco.

¿Tekashi en el rol de padre con la hija de Anuel?

Una de las cosas que más ha llamado la atención en el video de ‘Mía’ es la aparición de Daniel Hernández -como realmente se llama Tekashi 6ix9ine- pues durante varios segundos del material aparece él con la pequeña en brazos y hasta ayudando en la decoración de la fiesta que le armaron.

El intérprete de ‘Dueño’ estaría cumpliendo un rol muy especial en la vida de Yailin mientras ella cría a su hija apoyándose en él.

¿Ver a Tekashi con Cattleya desatará la ira de Anuel AA?

Aunque hasta el momento el trapero no se ha pronunciado por el video de su exesposa con su hija en brazos de su examigo, los primeros días de julio una foto del rapero cargando a ‘Cata’ que compartió Jorgina Guillermo -nombre de pila de la cantante- hizo molestar a Emmanuel Gazmey -como realmente se llama Anuel AA-.

En ese momento el intérprete de ‘Más Rica Que Yo’ arremetió mostrando el rostro de la bebé en una foto del día de su nacimiento. Esa acción desencadenó que el estadounidense lo llamara “rata” y allí comenzó un “toma y dame” en el que Anuel recordó que 6ix9ine estuvo acusado de abuso sexual contra una menor de edad y le dijo “pedófilo”. Además, le pidió que se alejara de su hija, con la que según se muestra en el videoclip ‘Mía’ comparte frecuentemente.

En aquel por redes sociales entre Yailin y Tekashi acusaron al puertorriqueño de irresponsable con su hija, de no compartir con ella desde el día que nació y de presuntamente golpear a La Más Viral cuando estaba embarazada. Luego Anuel AA se defendió diciendo que la cantante mentía y que supuestamente la intérprete de ‘Narcisista’ no lo dejaba ver a Cattleya. ¿Será que el cantante reaccionará al videoclip de su ex mostrando a su hija con su examigo?

