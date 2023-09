Yailin La Más Viral presume la primera clase de inglés que le da Tekashi 6ix9ine sin ropa y en la cama

Los “colaboradores” Tekashi 6ix9ine y Yailin La Más Viral nuevamente presumieron un momento juntos en redes sociales, pero esta vez fue académico y sin ropa en la comodidad de su cama.

Los artistas que ya no ocultan su relación amorosa aparecieron en los stories de Instagram de ella mostrando cómo la ‘Chivirika’ está aprendiendo inglés de la mano del intérprete de ‘Dueño’.

A la dominicana se le ve en el video sin ropa en la parte superior de su cuerpo mientras estaban en acostados en su cama cubriéndose con una manta mientras él le daba “su primera clase de inglés”.

En el video se le escucha a Yailin decir: “Danny”, como le dice a Tekashi de cariño porque su nombre real es Daniel Hernández. Además, ella colocó sobre el audiovisual el texto: “Toy mala”, con emojis riendo.

Él en la cama mostró una parte de su cara y dijo: “primer curso: ‘inglés sin barreras'”. Luego la enfocó a ella que se estaba cubriendo el torso con una manta y se le veía con unas clinejas africanas en el cabello para que comenzara la conversación en inglés.

“Hi, Danny”, comenzó diciendo La Más Viral. El rapero le preguntó cuál es su nombre: “What is your name?”, y la cantante respondió: “Hi, my name is Yailin”.

Después el estadounidense le respondió preguntando de qué país o ciudad es oriunda: “Cool! Where you from?”. Ella dijo: “Dominican Republic”.

Aunque iba muy bien con su inglés, la intérprete de ‘Narcisista’ tuvo una complicación cuando quiso preguntarle de dónde era él diciendo: “¿Y tú?”.

La pregunta en español hizo que 6ix9ine le asegurara que él no sabía hablar su mismo idioma: “No, no speak spanish”.

Ella pensó un poco y le volvió a formular la pregunta hablando inglés: “¿Y You?”, él para ayudarla le respondió: “And me”.

En todo el clip que compartió ‘La Chivirika’ se le ve sonriente y disfrutando del momento en el que estaba practicando inglés con su pareja, quien nació en Estados Unidos, pero tiene padres de México y Puerto Rico.

Yailin bailó twerking con un jumpsuit transparente

La artista de 21 años, antes de presumir su curso de inglés con su “profesor personal”, compartió un video bailando twerking con el que ha encendido las redes sociales recibiendo comentarios de todo tipo en los posts que publicaron perfiles de noticias de farándula como Lalenguateve.

“Da pena ajena verla haciendo estas vainas cuando Thalía, la Tañón, y son grandes cantantes, y no hacen estás pende***** para triunfar”; “Esta vieja ya se pasó de vulgar y corriente. Pobre niña el día de mañana que crezca se va a avergonzar de ella”; “¡Vulgar! Lejos de verse sexy es una vulgar”; “Llamándo la atención porque se le está apagando su sonido con 69”; “¡Qué vulgar es esa mujer! Se cree que con eso ya se ganó el disco de oro que ni canta. Esas caen por su propio peso”; “Ayy no pare en globos de payaso”; “

